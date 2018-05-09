Госсекретарю США удалось согласовать место и время встречи Трампа и Ким Чен Ына

Сегодня, 16:10

Предположительно, вместе с Помпео в США вернутся и трое американцев, которые до этого отбывали заключение в КНДР

Майк Помпео. Фото: AFP
Майк Помпео. Фото: AFP

Государственный секретарь США Майк Помпео покинул Северную Корею и направляется в США, договорившись с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном, сообщил в своем Twitter президент США Дональд Трамп.

"Я рад сообщить вам, что государственный секретарь Майк Помпео находится в воздухе и на обратном пути из Северной Кореи с тремя замечательными джентльменами, с которыми все так ждут встречи. Кажется, они здоровы... Дата и место определены", – написал Трамп.

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Ранее сообщалось, что госсекретарь собирался обсудить судьбу трех американцев, содержащихся в заключении в Северной Корее, а также подготовить встречу президента США Дональда Трампа и северокорейского лидера Ким Чен Ына.

Встреча лидеров США и КНДР может пройти в мае или начале июня.

Напомним, 27 апреля Ким Чен Ын встретился с президентом Южной Кореи Мун Джэ Ином. Север и Юг Кореи намерены подписать мирный договор и будут работать над процессом денуклеаризации на Корейском полуострове. Об этом говорится в подписанной лидерами КНДР и Республики Корея Ким Чен Ыном и Мун Чжэ Ином совместной декларации по итогам саммита..

В свою очередь президент США Дональд Трамп положительно отреагировал на соглашение двух стран. По его мнению, это историческое событие, однако только время покажет, насколько оно будет действенно. Об этом он написал на своей странице в социальной сети.
США, КНДР, Ким Чен Ын, Дональд Трамп, помпео
Источник:

"Сегодня"

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