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Грабят автосалоны и сжигают машины: в США бесчинствуют мародеры

2 июня, 16:10

Денис Беспалов Денис Беспалов

На кадрах видно, как протестующие разбили десяток немецких машин, одно из авто подожгли

Массовые протесты в Соединенных Штатах, которые вспыхнули из-за смерти афроамериканца Джорджа Флойда, все чаще становятся прикрытием для преступлений.

Как сообщает CBS, в городе Сан-Леандро преступники в ходе беспорядков напали на дилерский центр FCA и за ночь угнали около 50 автомобилей.

"Мы пытались вызвать полицию, и они были слишком заняты. Они не могли ответить", - рассказал один из работников автосалона.

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Тем временем в сети появился ролик, как в Окланде вандалы уничтожают салон Mercedes-Benz. На кадрах видно, как протестующие разбили десяток немецких машин, одно из авто подожгли.

Разгром автосалона в США. Источник: Storyful Rights Management

Ранее в сеть попало видео, как толпа в Чикаго прямо на ходу грабит грузовой поезд с бытовой техникой.

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Мародеры в США. Источник: KaySwiss Roll

Как известно, Соединенные Штаты охватили протесты после того, как в Миннеаполисе от рук полицейских погиб афроамериканец Джордж Флойд. Из-за протестов в 40 американских городах объявили комендантский час, а президент США Дональд Трамп пригрозил применить войска для наведения порядка в стране. Впрочем в Пентагоне пока не поддерживают такую воинственную позицию президента.

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Согласно последним оценкам Associated Press, за последние несколько дней в США в ходе протестов и беспорядков были задержаны примерно 4,4 тыс. человек. Им, в частности, были предъявлены обвинения в мародерстве, нарушении комендантского часа, перекрытии дорог.

Отметим, в США из-за массовых протестов закрыли федеральные тюрьмы.

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США протесты автосалон

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