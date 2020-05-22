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Границы не закроют: Трамп рассказал, что будут делать США при второй волне коронавируса

22 мая, 07:50

Тина Наринецкая

Президент сравнил вспышки инфекции с пожарами

Соединенные Штаты Америки, в которых безработица побила рекорд за последнее столетие, в случае второй волны коронавируса не будут закрывать границы. Об этом заявил президент США Дональд Трамп, сообщает CNBC.

По его словам, в США действовать будут в зависимости от ситуации. Также он сравнил вспышки коронавируса с пожарами.

"Мы собираемся потушить пожары. Мы не собираемся закрывать страну... Мы можем погасить огонь. Будь то тлеющие угли или пламя, мы его потушим. Но мы не закрываем нашу страну", – сказал американский лидер во время визита на завод Ford в Мичигане.

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Ранее мы рассказывали, что Трамп приказал на три дня приспустить флаги на федеральных зданиях СШАв память о жертвах пандемии нового коронавируса.

"Я приспущу флаги на всех федеральных зданиях и национальных достопримечательностях на следующие три дня в память об американцах, которых мы потеряли из-за коронавируса", – написал американский лидер в Twitter.

Также сообщалось, что Трамп считает, что именно американские специалисты делают большие успехи в разработке, препаратов и методов лечения коронавируса,

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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США заявление эпидемия граница закрытие коронавирус Дональд Трамп

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