Грозит ли Трампу импичмент: украинские политологи дали прогноз

Сейчас в стане республиканцев есть люди, готовые поддержать импичмент, говорят эксперты

Фото: REUTERS/Yuri Gripas

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Если в рядах республиканской партии США не произойдет раскола, прежде всего речь идет о Сенате, то вероятность импичмента президенту Дональду Трампу крайне невелика.

Об этом председатель правления Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко рассказал в комментарии сайту "Сегодня" .

"Но, если вдруг случится что-то неординарное – например, Трамп скажет что-то нелицеприятное в адрес кого-то из видных республиканцев, – все может быть", – говорит политолог.

Говоря о реальности импичмента, политический эксперт Вадим Карасев отметил, что вероятность положительного решения Сената будет во многом зависеть от того, какую информацию получит Конгресс в ходе расследования.

"Скажем так: угроза импичмента есть, и реальная, а не фейковая. Многое будет зависеть от того, какие доказательства добудут в ходе расследования. И от того, как республиканцы в итоге посмотрят на эту историю – с точки зрения интересов партии или же с точки зрения национальных интересов. Дело в том, что сейчас в стане республиканцев есть люди, готовые поддержать импичмент. Но нет оппонентов Трампа уровня Маккейна, которые могли бы стать двигателем процесса внутри партии", – отметил политолог.

Напомним, ранее эксперты рассказали, почему президенту Владимиру Зеленскому не стоит ехать в США .

Больше читайте на сайте "Сегодня" в статье "Импичмент по-американски: как отстраняют президентов США" .

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