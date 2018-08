Группа Aerosmith потребовала от Трампа прекратить использовать их музыку

Лидер американской рок-группы Aerosmith Стивен Тайлер через своего адвоката направил в Белый дом официальное письмо с требованием к президенту США Дональду Трампу прекратить использовать свою музыку во время митингов. Об этом сообщает 112.ua со ссылкой на издание Variety.

Поводом стал короткий ролик, опубликованный 21 августа корреспондентом CNN Джимом Акостой в Twitter. "Локация в Западной Вирджинии перед митингом Трампа. Играет песня Aerosmith – Livin’ On The Edge", – написал он.

Сообщается, что в письме Тайлер ссылается на специальный закон, запрещающий любое использование факта, который может ввести в заблуждение по поводу взглядов, связей или принадлежностей человека.

По словам адвоката музыканта Дины ЛаПолт, воспроизведение песен Aerosmith подпадает под действие этого закона, поскольку дает ложное впечатление, будто Тайлер поддерживает Трампа. А это в действительности не так.

Напомним, это уже не первый подобный конфликт между музыкантом и политиком. Во время предвыборной кампании Трамп использовал песню Aerosmith – Dream On. Тогда ему напомнили о необходимости брать письменное разрешение на использование песни. Кроме Aerosmith, аналогичное требование выдвинули британцы Rolling Stones. Трамп без разрешения использовал на предвыборных митингах их хиты Sympathy for the Devil, Brown Sugar и Start Me Up.

