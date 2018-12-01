Губернатор Аляски оценил масштабы разрушений от мощного землетрясения, фото

Сегодня, 11:19

Американский штат всколыхнуло землетрясение магнитудой 7 баллов


Фото: Facebook, dvidshub.net

Фото: Facebook, dvidshub.net

Фото: Facebook, dvidshub.net

Фото: Facebook, dvidshub.net

Фото: Facebook, dvidshub.net

Фото: Facebook, dvidshub.net

Фото: Facebook, dvidshub.net

Фото: Facebook, dvidshub.net

Фото: Facebook, dvidshub.net

Фото: Facebook, dvidshub.net

Губернатор Аляски Билл Уокер совершил полет над штатом, чтобы оценить масштабы разрушений после мощного землетрясения. Об этом сообщается на его официальной странице в Facebook.

"Губернатор Уокер вместе с генералом-майором Лори Хуммелем и Национальной гвардией Аляски совершил полет, чтобы установить ущерб, нанесенный семибалльным землетрясением", – говорится в сообщении.

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Напомним, 30 ноября в связи с мощным землетрясением на Аляске ввели режим чрезвычайного положения. По данным полиции Анкориджа, из-за сильных подземных толчков в городе были разрушены многие административные здания и жилые дома. Землетрясение привело к сильному повреждению инфраструктуры города, закрыты многие дороги и мосты.

Также сильное землетрясение всколыхнуло Аляску в марте.  Подземные толчки магнитудой 5,6 баллов по шкале Рихтера были зафиксированы в 301 км к юго-западу от Анкориджа.

Кроме того, ранее, 28 сентября, землетрясение магнитудой 7,4 произошло на острове Сулавеси. В течение почти двух суток было зафиксировано около 170 повторных толчков. Сильные подземные толчки стали причиной возникновения цунами, высота волн во время которого составляла 3-5 метров. Стихия, по последним данным, унесла жизни 1944 человек.
землетрясение, разрушения, аляска, режим ЧП, подземные толчки
Источник:

"Сегодня"

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