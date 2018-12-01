Губернатор Аляски оценил масштабы разрушений от мощного землетрясения, фото

Губернатор Аляски Билл Уокер совершил полет над штатом, чтобы оценить масштабы разрушений после мощного землетрясения. Об этом сообщается на его официальной странице в Facebook.

"Губернатор Уокер вместе с генералом-майором Лори Хуммелем и Национальной гвардией Аляски совершил полет, чтобы установить ущерб, нанесенный семибалльным землетрясением", – говорится в сообщении.

Напомним, 30 ноября в связи с мощным землетрясением на Аляске ввели режим чрезвычайного положения. По данным полиции Анкориджа, из-за сильных подземных толчков в городе были разрушены многие административные здания и жилые дома. Землетрясение привело к сильному повреждению инфраструктуры города, закрыты многие дороги и мосты.

Также сильное землетрясение всколыхнуло Аляску в марте. Подземные толчки магнитудой 5,6 баллов по шкале Рихтера были зафиксированы в 301 км к юго-западу от Анкориджа.

Кроме того, ранее, 28 сентября, землетрясение магнитудой 7,4 произошло на острове Сулавеси. В течение почти двух суток было зафиксировано около 170 повторных толчков. Сильные подземные толчки стали причиной возникновения цунами, высота волн во время которого составляла 3-5 метров. Стихия, по последним данным, унесла жизни 1944 человек.