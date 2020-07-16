Хакеры взломали Twitter Маска и Гейтса: что произошло

Хакеры взломали учетные записи американских бизнесменов Илона Маска, Билла Гейтса и Джеффа Безоса в Twitter, разместив в них сообщения с предложением подписчикам перечислить биткойны на указанный счет. Об этом сообщило агентство Bloomberg.

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Злоумышленники от лица известных личностей пообещали удвоить перечисленную сумму, если она будет переведена в течение ближайшего времени. Хакерам удалось собрать уже 55 тыс. долларов.

Атаке также подверглись официальные страницы в Twitter американских компаний Apple и Uber.

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Reuters сообщает, что учетные записи предпринимателя и бывшего мэра Нью-Йорка Майкла Блумберга, рэп-исполнителя Канье Уэста и бывшего вице-президента США Джозефа Байдена также взломаны хакерами. С большинства взломанных аккаунтов сообщения через некоторое время были удалены.

Ранее сообщалось, что хакеры взломали аккаунт МИД России в Twitter и сделали объявление. На странице в микроблоге появилось объявление о продаже базы российских туристов. За личные данные россиян просили 66 биткоинов, что составляет около 600 тысяч долларов.

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