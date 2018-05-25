Харви Вайнштейн решил сдаться полиции

Сегодня, 03:21

Полицейские планируют задержать Вайнштейна в пятницу, 25 мая

Харви Вайнштейн. Фото: AFP
Харви Вайнштейн. Фото: AFP

Продюсер Харви Вайнштейн, неоднократно обвинявшийся в сексуальных домогательствах, может сдаться полиции, сообщает New York Daily News со ссылкой на источники.

По данным New York Times, полицейские планируют задержать Вайнштейна в пятницу, 25 мая.

Отмечается, что ему будут предъявлены обвинения как минимум в одном эпизоде изнасилования – певица Люсия Эванс заявила, что в 2004 году Вайнштейн принудил ее к оральному сексу. Жена Харви Вайнштейна, дизайнер Джорджина Чампан, рассказала о жизни с ним.

Ранее мы писали о том, что Харви Вайнштейн нанимал специальных работников, которые подбирали ему женщин. Недавно Сальма Хайек сделала заявление о том, что Вайнштейн угрожал ей физической расправой.

Кроме того, после всех обвинений в сексуальных домогательствах Харви Вайнштейна компания The Weinstein Company, которую продюсер основал  вместе со своим братом Бобом в 2005 году, подала заявление о банкротстве.

Трудный период в компании Вайнштейна начались в октябре прошлого года, когда в Голливуде разгорелся скандал после обвинений продюсера в сексуальных домогательствах. Тогда стало известно,  что жертвами Вайнштейна стали многие знаменитые актрисы Голливуда, в том числе Сальма Хайек, Анджелина Джоли, Гвинет Пэлтроу, выступившие с публичными заявлениями о домогательствах с его стороны. После того, как скандал получил широкую огласку, совет директоров The Weinstein Company уволил продюсера из его собственной компании.

Харви Вайнштейн, Вайнштейн
Источник:

The New York Times

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