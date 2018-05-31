Харви Вайнштейну предъявлены обвинения в изнасиловании

Суд сделал еще один шаг в сторону вынесения приговора

Окружной прокурор Манхеттэна Сайрус Вэйнс заявил о том, что суд Нью-Йорка предъявил кинопродюссеру Харви Вайнштейну обвинения в изнасиловании.

Обвинения связаны с двумя разными событиями 2013 и 2004 годов.

"Суд сделал еще один шаг в сторону вынесения приговора. Нападки обвиняемого в сторону жертв и суда вполне объяснимы", – заявил окружной прокурор Сайрус Вэйнс.

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Напомним, 25 мая Харви Вайнштейн пришел в полицейский участок в Нью-Йорке и был арестован. Позже он был освобожден под залог в размере один миллион долларов.

Напомним, первое обвинение в адрес Вайнштейна прозвучало восемь месяцев назад. С тех пор в общей сложности более 50 женщин рассказали о сексуальных домогательствах со стороны продюсера: актрисы Анжелина Джоли, Ума Турман, Кейт Бланшетт, Гвинет Пэлтроу, Сальма Хайек и Роуз Макгоуэн, модель и актриса Кара Делевинь. Вайнштейна даже исключили из Американской академии киноискусств, которая присуждает премию "Оскар".

Ранее мы писали о том, что Харви Вайнштейн нанимал специальных работников, которые подбирали ему женщин. Недавно Сальма Хайек сделала заявление о том, что Вайнштейн угрожал ей физической расправой.