Хэллоуин близко – дайверы из Флориды провели конкурс по подводной резьбе по тыкве: видео

Темой конкурса, как и в прошлом году, стали морские существа

Два десятка дайверов погрузились на морское дно у побережья города Ки-Ларго во Флориде. Там уже начали готовиться к Хэллоуина и провели ежегодный конкурс по подводной резьбы на тыквах.

Художники должны были не только сделать красивый узор, но и удержать под водой плоды, которые обычно не тонут. Темой для вдохновения, как и в прошлом году, стали морские существа: скаты, медузы и осьминоги.

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Победу одержали двое дайверок из Детройта, которые вырезали двух мурен, свернувшихся вокруг сердца.

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Напомним, ранее новости "Сегодня" разбирались, как сделать тыкву на Хэллоуин своими руками. Мы рассмотрели лучшие идеи с фото, чтобы сделать идеальный Светильник Джека, который можно будет с гордостью поставить на свой подоконник 31 октября.

Также мы писали о том, что приготовить из тыквы и составили ТОП-5 осенних рецептов. В него вошли крем-суп из тыквы с шампиньонами, вегетарианский плов с тыквой и морковью, тыквенные оладьи и другие прекрасные осенние блюда, которые стоит приготовить накануне Хэллоуина.

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