"Хорошо поговорили": Трамп впервые провел беседу с лидером талибов

Президент США Дональд Трамп, который ранее рассказал, сколько американских военных оставит в Афганистане, сообщил во вторник, что провел телефонный разговор с лидером движения "Талибан", назвал беседу хорошей.

Глава вашингтонской администрации отвечал на вопросы журналистов на Южной лужайке Белого дома перед поездкой в Национальные институты здравоохранения (штат Мэриленд).

"Я сегодня разговаривал с лидером „Талибана", — сказал президент. — Мы очень хорошо поговорили".

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"Мы не хотим насилия. Посмотрим, что произойдет", — отметил глава государства, говоря о том, что он и лидер талибов согласились с необходимостью прекращения насилия в Афганистане.

Затем президент подчеркнул, что беседа была действительно "очень хорошей".

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Ранее американские СМИ сообщили, что Трамп провел телефонные переговоры с заместителем лидера движения муллой Абдулом Гани Барадаром.

Напомним, 29 февраля в столице Катара Дохе Соединенные Штаты и исламистская группировка "Талибан" подписали мирное соглашение. Согласно документу, США намерены полностью вывести войска из Афганистана через 14 месяцев, если талибы будут придерживаться договоренностей. "США, их союзники и Коалиция завершат вывод остальных сил из Афганистана в течение 14 месяцев после объявления этой совместной декларации и заключения соглашения между США и "Талибаном", – говорится в тексте документа.

Между тем, В Иране соглашение США с талибами уже назвали капитуляцией Вашингтона.

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