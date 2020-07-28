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Хотел жить красиво: американец купил на "коронавирусную помощь" шикарный Lamborghini

28 июля, 14:01

Станислав Кожемякин Станислав Кожемякин

Молодому мошеннику из Майами грозит 30 лет тюрьмы за мошенничество с "коронавирусной помощью"

В американском штате Флорида начался суд над мужчиной – он купил дорогостоящий спорткар на деньги, полученные от государства в качестве "коронавирусных выплат", которые в Белом доме ранее назвали чрезмерными.

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Как сообщается на сайте Министерства юстиции США, за это 29-летнему Дэвиду Хайнсу из Майами грозит 30 лет тюрьмы.

Согласно версии следователей, мужчина попросил у банков предоставить ему около 13,5 млн долларов в виде займов на льготных условиях в рамках федеральной программы, утверждая, что деньги нужны ему на оплату труда работников своих компаний.

Получить ему удалось около 3,9 млн долларов. Спустя всего несколько дней после этого, он купил новый спорткар Lamborghini Huracan 2020 года выпуска. При этом мошенник зарегистрировал шикарное авто за 318 тыс. долларов (больше 8,7 млн гривен) на свое имя.

Lamborghini Huracan
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Lamborghini Huracan / Фото: Unsplash

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"Как утверждается в жалобе, Хайнс в течение дней и недель после получения средств не выплачивал заработную плату, что он указал в своих заявках на кредиты. Однако он совершал покупки в роскошных магазинах и на курортах Майами-Бич", – констатируют в Минюсте США.

Машину и 3,4 млн долларов у подсудимого изъяли, предъявив обвинения в банковском мошенничестве, даче ложных заявлений в финансовое учреждение и заключении сделок с доходами, полученными незаконным путем.

Напомним, что в марте Белый дом достиг соглашения с сенаторами-демократами по законопроекту об экстренной помощи американской экономике и гражданам в объеме порядка 2 трлн долларов.

В рамках программы поддержки населения каждый совершеннолетний гражданин США получил по тысяче долларов, а каждый ребенок – по полтысячи.

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Все подробности в спецтеме Коронавирус

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США экономический кризис спорткар коронавирус Lamborghini Huracan COVID-19

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