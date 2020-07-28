Хотят унизить Америку: Иран построил копию авианосца США (видео)

Как и пять лет назад, иранцы хотят показательно уничтожить фальшивый американский корабль

Несмотря на и без того напряженные отношения с Америкой, иранцы разместили в своих территориальных водах один из американских авианосцев, точнее копию одного из них.

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Как сообщает Sky News, макет авианосца класса "Нимиц" используют и в итоге уничтожат в ходе военно-морских учений Вооруженных сил Исламской республики в Персидском заливе. Аналогичная акция уже была осуществлена пять лет назад.

Спутниковое видео с фальшивым авианосцем было опубликовано американской компанией Maxar Technologies. Хотя официальный Тегеран пока что не подтвердил ни создание копии американского корабля, ни маневры с его участием.

Любопытно, что США отправляют в Персидский залив именно авианосцы класса "Нимиц".

"Мы не можем с уверенностью утверждать, чего именно Иран хочет добиться, создавая этот макет, или какие тактические цели они преследуют, используя такой макет в учения или маневрах. Мы не стремимся к конфликту, но по-прежнему готовы защищать силы и интересы США от угроз на море в регионе", – прокомментировала произошедшее пресс-секретарь дислоцированного в Бахрейне 5-го флота ВМС США Ребекка Ребарич.

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Напомним, эскалация в отношениях Тегерана и Вашингтона достигла своего пика в этом году, когда США уничтожили в Ираке командира иранского спецподразделения "Аль-Кудс" Касема Сулеймани. Иранцы на это ответили обстрелом американской базы в Ираке.

Американский президент Дональд Трамп пригрозил Ирану "очень быстрые и очень сильные" удары по 52-м иранским объектам в ответ на любую атаку по позициям США.

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