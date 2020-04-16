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Хозяйка бара в США выплатила зарплату "обоями" из долларов

16 апреля, 17:24

Сергей Пономаренко

Собственнице заведения пришлось расплатиться чаевыми, которые клиенты клеили на стены

Чтобы рассчитаться со своими работниками во время карантина, введенного из-за вспышки коронавируса, хозяйка одного из баров в США выплатила зарплату сотрудникам чаевыми. По сложившейся в заведении традиции посетители клеили часть чаевых на стене.

Купюры на стенах заведения уже успели стать частью интерьера. Отдирать деньги оказалось непростым занятием. Чтобы аккуратно отделить банкноты от стен, хозяйка привлекла пятерых добровольцев. Они три дня они осторожно отклеивали деньги. В результате было отклеено более четырех тысяч долларов.

Ранее "Сегодня" публиковали прогнозы экспертов, некоторые из которых утверждают, что экономика США в результате введенных карантинных мер может просесть на 5,5%.

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В журнале американской медицинской ассоциации JAMA подробно описывается опыт так называемых нефармацевтических мер борьбы с "испанкой" в США. Во многих городах действовал довольно жесткий карантин до двух месяцев, который, как и сегодня, повлиял на экономику. Общие убытки США тогда достигли 18% ВВП.

Также "Сегодня" сообщали, что в США люди вышли на протесты против карантина.

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деньги США карантин бар чаевые

Источник: Сегодня

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