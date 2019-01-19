Художники предсказали, как выглядели бы пропавшие дети через много лет – и оказались правы

Фотороботы детей не отличить от оригинала

Фото: соцсети.

Художники предсказали, как выглядели бы пропавшие дети через много лет – и оказались правы //smm2.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/254/59a/5c425459a7bc0.jpg //smm9.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/254/59a/5c425459a7bc0.jpg 2019-01-19T06:14:00+02:00 США Фотороботы детей не отличить от оригинала

Пользователи Reddit обратили внимание на то, как сильно фотороботы пропавших детей оказались похожи на внешность нашедшихся и уже повзрослевших за это время людей, изображенных на них. Художникам удалось чуть ли не со стопроцентной точностью угадать, какими будут черты лица детей спустя годы, и помогает им в этом обычный фотошоп.

Когда в 1991 году жительницу Калифорнии Джейси Дьюгард похитили, ей было всего 11 лет.

Восемнадцать лет спустя полиции удалось ее найти. Похититель девушки — Филипп Гарридо — пришел с ней на беседу в орган контроля досрочно освобождённых, и заподозрившие неладное сотрудники добились от Джейси признательных показаний о том, кто она на самом деле.

Джейси было 29 лет, и в ней с трудом можно было узнать веселую одиннадцатилетнюю девчушку.

Джейси слева

Увидев, как Джейси теперь выглядит, многие люди обратили внимание на то, насколько точно передавала ее внешность фотография, составленная полицией.

Об этой истории вспомнили пользователи Reddit, и к снимкам Джейси прибавили еще несколько подборок фото, в которых фоторобот совпадал с внешностью пропавшего практически на сто процентов.

Например, похищенный в 1998-м Джозеф Карсон. Мальчику на момент пропажи было всего три, а нашли его только спустя шесть лет, и все благодаря очень точному фотороботу.

Похожая история произошла и с Сарой, которую в трёхлетнем возрасте похитили в Париже. Спустя пять лет полицейский узнал девочку по фотороботу, остановив одну из проезжавших мимо него машин и увидев ребенка на заднем сиденье.

Но самое удивительное во всем этом — то, как точно удалось специалистам предсказать изменения во внешности Арика Остина. Когда его похитили, мальчику было всего два месяца, а по фотороботу полицейский узнал его 21 год спустя.

Пользователи Reddit поразились тому, как возможно так точно предугадать внешность человека по тому, как он выглядел, когда был ребенком. Секрет, как рассказала ABC News директор центра, занимающегося розыском пропавших детей, — в работе художников, которые создают фоторобот на компьютере, основываясь не только на одном фото разыскиваемого, но и на тысячах других.

Прежде всего специалисты центра смотрят, как выглядели родители и близкие ребенка в том возрасте, в котором сейчас должен находиться пропавший. А потом добавляют к этому фото еще многих похожих на разыскиваемого детей, пропускают их через компьютерную программу и так получают нужный им фоторобот.

Самое важное — это отразить рост черепа и лица, а потом уже мы определяем уникальные черты, которые унаследовал ребенок. Здесь очень помогают воспоминания близких о том, чьи у него были глаза и нос — мамины или папины.

Впервые центр начал делать такие фотороботы в 1989-м, и за это время с помощью них удалось найти около 900 детей. Сначала специалисты использовали для этого особую программу, а со временем перешли на обычный фотошоп.

Ранее мы писали, что правоохранители рассказали, где в Киеве чаще всего пропадают люди.

Тем временем, в Харькове пропавших детей будут искать с помощью СМС. Харьковчане получат сообщения с приметами пропавших детей, если находились поблизости.

Вы сейчас просматриваете новость " Художники предсказали, как выглядели бы пропавшие дети через много лет – и оказались правы". Другие США смотрите в блоке "Последние новости"

Источник: Medialeaks Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.

Загрузка...

Загрузка...