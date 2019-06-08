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И. о. главы Пентагона и его грецкий коллега обсудили влияние России и безопасность в Черном море

8 июня, 02:16

Стороны договорились продолжить совместную работу по распределению обязанностей в НАТО и модернизации в сфере обороны

Фото: David B. Gleason / Flilckr
Фото: David B. Gleason / Flilckr.

Исполняющий обязанности главы министра обороны США Патрик Шанахан и его греческий коллега Эвангелос Апостолакис обсудили во время переговоров в Пентагоне безопасность на Балканском полуострове и в Черном море. Об этом говорится в распространенном заявлении американского военного ведомства.

Шанахан и Апостолакис "обсудили широкий спектр вопросов обороны, включая региональную безопасность на Балканах и в Черном море, а также региональные последствия конкуренции великих держав с Россией и Китаем", отметили в Пентагоне.

"Они договорились продолжить совместную работу по распределению обязанностей в НАТО и модернизации в сфере обороны", — отмечается в документе.

Ранее российские военные ранее заявили об опасных действиях американского крейсера в юго-восточной части Восточно-Китайского моря, которые едва не привели к столкновению с большим противолодочным кораблем "Адмирал Виноградов".

Инцидент произошел в в юго-восточной части Восточно-Китайского моря при движении параллельными курсами отряда кораблей Тихоокеанского флота России и авианосной ударной группы ВМС США.

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Тег Греция, США, безопасность, Черное море, Пентагон

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Источник:

ТАСС

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