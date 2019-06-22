И.о. главы Пентагона Шанахан провел последний рабочий день в этой должности

Шанахан решил отказаться от борьбы за пост министра обороны

Фото: David B. Gleason / Flilckr.

И.о. главы Пентагона Патрик Шанахан в пятницу провел последний рабочий день в этой должности.

По сообщению американских СМИ, он покинул здание под аплодисменты сотрудников. Официально Шанахан останется во главе американского оборонного ведомства до конца воскресенья.

Ранее на этой неделе президент США Дональд Трамп сообщил, что Шанахан решил отказаться от борьбы за "постоянный" пост министра обороны.

"И.о. главы Пентагона Патрик Шанахан проделал прекрасную работу. Но он решил не продолжать процесс утверждения (в должности постоянного главы оборонного ведомства – ред), так как хочет уделить больше времени семье", – написал он в своем Twitter.

Сам Шанахан сделал письменное заявление, в котором он заявил, что гордиться работой, проделанной за те два года, что он работал в Пентагоне.

"Под руководством президента Трампа и поддержкой обеих партий в Конгрессе министерство проделало значительный прогресс в переустройстве и модернизации армии, чтобы соперничать с Китаем и Россией", – говорится в заявлении Шанахана, опубликованном телеканалом NBC.

Шанахан отметил, что его решение связано с "болезненной и глубоко личной давней историей в семье", которую "выкопали и описали не полностью, из-за чего она вводит в заблуждение". Дальнейшее участие в борьбе за должность главы Пентагона может "заставить троих моих детей вновь пережить травматичную главу нашей семейной жизни", полагает Шанахан.

"Я был бы раз возможности быть министром обороны, но не за счет того, чтобы быть хорошим отцом", – заявил Шанахан.

Президент США Дональд Трамп объявил ранее о том, что Шанахан берет самоотвод, а на должность министра обороны будет выдвинута кандидатура Эспера. Последний в настоящее время является министром Сухопутных войск США. Занимающее этот пост лицо не является членом президентского кабинета и подчиняется министру обороны. Трамп написал в своем Twitter, что Шанахан сам принял решение взять самоотвод. Ранее появились данные о том, что Трамп недоволен Шанаханом и рассматривает возможность назначения на пост шефа Пентагона кого-то другого. Это кадровое назначение подлежит утверждению Сенатом Конгресса США.

Шанахан исполнял обязанности главы Минобороны США с января этого года в связи с отставкой Джеймса Мэттиса. Эспер с 20 ноября 2017 года занимает должность министра армии США. До этого он работал в одном из крупнейших подрядчиков Пентагона — компании Raytheon ("Рейтеон").

Напомним, глава Пентагона Мэттис ушел в отставку из-за разногласий с президентом США Дональдом Трампом. Он не поддержал решение о выведении войск США из Сирии.

Также стало известно, что бывший заместитель Мэттиса пересел в кресло своего начальника. По его словам, Пентагон и дальше будет сосредоточен на защите американцев, а также он выразил уважение Мэттису за проделанную работу.

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