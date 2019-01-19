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И пусть волна женского гнева дойдет до Белого дома: в США протестуют против Трампа

Сегодня, 22:59

Американки уже третий раз собрались в Вашингтоне для манифестации против главы государства

И пусть волна женского гнева дойдет до Белого дома: в США протестуют против Трампа США Американки уже третий раз собрались в Вашингтоне для манифестации против главы государства

Сотни тысяч американок уже в третий раз собрались в центре Вашингтона для того чтобы высказаться против сексистского поведения американского президента Дональда Трампа.

Впервые подобная манифестация произошла сразу после инаугурации нынешнего главы государства. Именно высказывания президента США о женщинах вызвали волну возмущения. Тогда на протесты вышли миллионы женщин вышли не только по всей Америке, но и в сотне других стран мира. 

Как известно, во время предвыборной гонки тогда еще кандидата в президенты Трампа обвиняли в сексуальных домогательствах. Это не помешало ему стать главой государства, а обвинения так и не были доказали. Поэтому возмущены женщины продолжают ежегодно выходить на протесты.

Трамп к манифестантам не вышел так как еще рано утром покинул Вашингтон.

Ранее мы писали о том, как десятки тысяч женщин в Бразилии приняли участие в митингах против одного из главных кандидатов на пост главы государства Жаира Болсонару из-за его гомофобных высказываний и ненависти к женщинам. Бывший военный Болсонару помимо сексизма и гомофобии известен также своими праворадикальными взглядами.

протесты, Вашингтон, женщины, Трамп, сексизм

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