И пусть волна женского гнева дойдет до Белого дома: в США протестуют против Трампа

Американки уже третий раз собрались в Вашингтоне для манифестации против главы государства

И пусть волна женского гнева дойдет до Белого дома: в США протестуют против Трампа 2019-01-19T22:59:09+02:00 США Американки уже третий раз собрались в Вашингтоне для манифестации против главы государства

Сотни тысяч американок уже в третий раз собрались в центре Вашингтона для того чтобы высказаться против сексистского поведения американского президента Дональда Трампа.

Впервые подобная манифестация произошла сразу после инаугурации нынешнего главы государства. Именно высказывания президента США о женщинах вызвали волну возмущения. Тогда на протесты вышли миллионы женщин вышли не только по всей Америке, но и в сотне других стран мира.

Как известно, во время предвыборной гонки тогда еще кандидата в президенты Трампа обвиняли в сексуальных домогательствах. Это не помешало ему стать главой государства, а обвинения так и не были доказали. Поэтому возмущены женщины продолжают ежегодно выходить на протесты.

Трамп к манифестантам не вышел так как еще рано утром покинул Вашингтон.

Ранее мы писали о том, как десятки тысяч женщин в Бразилии приняли участие в митингах против одного из главных кандидатов на пост главы государства Жаира Болсонару из-за его гомофобных высказываний и ненависти к женщинам. Бывший военный Болсонару помимо сексизма и гомофобии известен также своими праворадикальными взглядами.

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