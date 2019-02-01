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ИГИЛ может быстро восстановить влияние в Сирии – Пентагон

Сегодня, 13:03

По мнению американских военных, сирийский режим не будет преследовать ИГ

Террористы ИГИЛ
Террористы ИГИЛ. Фото: Сегодня
ИГИЛ может быстро восстановить влияние в Сирии – Пентагон //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/19e/400/5c419e400d979.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/19e/400/5c419e400d979.jpg США По мнению американских военных, сирийский режим не будет преследовать ИГ

Террористическая группировка "Исламское государство" может вернуть себе территорию в Сирии менее чем за год в отсутствии военного давления. Об этом говорится в докладе Пентагона, сообщил телеканал NBC News.

По данным двух чиновников, знакомых с проектом ежеквартального отчета генерального инспектора Пентагона о ходе операции "Непоколебимая решимость", без дальнейшего военного давления ИГ, которая стремится восстановить "халифат в физическом виде", может вернуть себе территорию через шесть – 12 месяцев. Согласно источникам телеканала, доклад будет выпущен на следующей неделе.

В докладе также говорится, что сирийский режим, вряд ли, будет преследовать ИГ, если террористическая группа не угрожает правительственной инфраструктуре.

Отчет основан на информации, полученной от американских военных, правительственных учреждений США и из открытых источников.

Напомним, 19 декабря Трамп объявил о решении начать вывод американских войск из Сирии, мотивируя это победой над террористами "Исламского государства". Свое решение по Сирии Трамп аргументировал тем, что сирийская кампания США не стоит ресурсов, которые тратятся на нее из американского бюджета.

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что уничтожение "Исламского государства" останется приоритетом для США в Сирии и вывод американских военнослужащих не повлияет на возможности США при необходимости проводить в регионе любые военные операции.

Как сообщалось, российские военные в Сирии заняли оставленный проамериканскими силами район.

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Тег Сирия, Пентагон, ИГИЛ

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Источник:

Интерфакс

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