США поставили ультиматум всему миру из-за Huawei
Госсекретарь Помпео предупредил, что США не собираются рисковать своей информацией из-за риска похищения Китаем
Из-за угрозы похищения данных Соединенные Штаты не будут ни сотрудничать, ни обмениваться информацией с теми странами, которые пользуются системами китайского производителя коммуникационного оборудования Huawei Technologies, предупредил глава Госдепартамента США Майк Помпео.
"Мы не собираемся рисковать американской информацией", – заявил он в интервью американскому телеканалу Fox Business.
Госсекретарь призвал европейские и другие страны осознать риски, которые влечет внедрение технологий и продукции Huawei. Когда это случится, они непременно откажутся использовать системы компании, уверен Помпео.
Напомним, что в прошлом месяце американский Минюст официально выдвинул уголовные обвинения против Huawei Technologies Co., а также ее подразделений и топ-менеджера, предъявив им 13 различных пунктов нарушений.
Мы также писали, что исполняющий обязанности министра юстиции США Мэтью Уитэкер рассказал, что Вашингтон добивается экстрадиции из Канады финансового директора Huawei Мэн Ваньчжоу.
Кроме того, сообщалось, что национальные спецслужбы Чехии уже рекомендовали сотрудникам госорганов и менеджерам коммерческих компаний отказаться от использования мобильных телефонов китайской компании Huawei.
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