Илон Маск анонсировал создание межгалактической медиаимперии

Сегодня, 05:53

Знаменитый предприниматель решил освоить новую отрасль

Фото: instagram.com/elonmusk
Фото: instagram.com/elonmusk

Основатель компаний Tesla и SpaceX, миллиардер Илон Маск анонсировал создание новой межгалактической медиаимперии, которую решил назвать "Бац"(Thud).

Об этом он сообщил в своем Twitter-аккаунте, а источники издания Variety подтвердили подлинность намерений предпринимателя.

Бизнесмен опубликовал серию постов, посвященных новому проекту. Началось все с публикации междометия thud, сопровожденного восклицательным знаком. Оно означает звук столкновения вроде "бум" или "бац".

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Затем изобретатель пояснил, что это — название его новой межгалактической медиаимперии, а "восклицательный знак необязателен".

Сообщается, что Маск некоторое время назад принял на работу нескольких бывших сотрудников сайта сатирических новостей The Onion, покинувших портал прошлой осенью. Среди нанятых работников — предыдущий главный редактор Коул Болтон и исполнительный редактор Бен Беркли.

Согласно базам регистрации доменных имен, неизвестный действительно зарезервировал адрес thud.com. Последняя операция с ним была произведена 6 декабря 2017 года через хостинг GoDaddy. Однако регистрант остается анонимным, а сам веб-сайт в настоящее время не работает. 

Напомним, ранее Илон Маск сообщил о планах отправить свою ракету на Марс – короткие поездки планируются уже с 2019 года.

Также мы писали о том, что производитель электрокаров Tesla закончил 2017 год с чистым убытком 2,2 млрд долларов против 773 млн долларов в 2016 году. При этом выручка Tesla выросла до 11,8 млрд с 7 млрд долларов.

Кроме того, сообщалось, что другое детище Маска, компания SpaceX, успешно запустила в космос мощную ракету Falcon Heavy на борту с красным автомобилем Tesla, в котором сидит манекен. 

Аппарат, по планам компании, должен направиться на Марс. Видеотрансляцию запуска в режиме онлайн смотрели полтора миллиона человек.
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Источник:

Variety

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