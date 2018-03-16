Илон Маск анонсировал создание межгалактической медиаимперии

Основатель компаний Tesla и SpaceX, миллиардер Илон Маск анонсировал создание новой межгалактической медиаимперии, которую решил назвать "Бац"(Thud).

Об этом он сообщил в своем Twitter-аккаунте, а источники издания Variety подтвердили подлинность намерений предпринимателя.

Бизнесмен опубликовал серию постов, посвященных новому проекту. Началось все с публикации междометия thud, сопровожденного восклицательным знаком. Оно означает звук столкновения вроде "бум" или "бац".

Затем изобретатель пояснил, что это — название его новой межгалактической медиаимперии, а "восклицательный знак необязателен".

Сообщается, что Маск некоторое время назад принял на работу нескольких бывших сотрудников сайта сатирических новостей The Onion, покинувших портал прошлой осенью. Среди нанятых работников — предыдущий главный редактор Коул Болтон и исполнительный редактор Бен Беркли.

Согласно базам регистрации доменных имен, неизвестный действительно зарезервировал адрес thud.com. Последняя операция с ним была произведена 6 декабря 2017 года через хостинг GoDaddy. Однако регистрант остается анонимным, а сам веб-сайт в настоящее время не работает.

Напомним, ранее Илон Маск сообщил о планах отправить свою ракету на Марс – короткие поездки планируются уже с 2019 года.

Также мы писали о том, что производитель электрокаров Tesla закончил 2017 год с чистым убытком 2,2 млрд долларов против 773 млн долларов в 2016 году. При этом выручка Tesla выросла до 11,8 млрд с 7 млрд долларов.

Кроме того, сообщалось, что другое детище Маска, компания SpaceX, успешно запустила в космос мощную ракету Falcon Heavy на борту с красным автомобилем Tesla, в котором сидит манекен.

Аппарат, по планам компании, должен направиться на Марс. Видеотрансляцию запуска в режиме онлайн смотрели полтора миллиона человек.