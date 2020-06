Илон Маск отправил на орбиту еще 58 интернет-спутников

Тяжелая ракета-носитель Falcon 9 вывела на орбиту 58 спутников, предназначенных для продолжения развертывания глобальной сети интернет-покрытия системы Starlink компании SpaceX Илона Маска. Об этом сообщила компания-разработчик.

Запуск двухступенчатой ракеты Falcon 9 компании SpaceX был осуществлен 13 июня со стартового комплекса LC-40 на космодроме NASA на мысе Канаверал в штате Флорида.

Многоразовая первая ступень американской ракеты-носителя Falcon 9 уже совершила успешную управляемую посадку на плавучей платформе в Атлантике.

Посадка на автоматической плавучей платформе Of Course, I Still Love You, находившейся в Атлантике в 629 км от космодрома на мысе Канаверал, была осуществлена через 8 минут 42 секунды после старта ракеты.

Первая многоразовая ступень ракеты-носителя Falcon 9 использовалась в третий раз

Ранее SpaceX получила разрешения Федеральной комиссии по связи США (FCC) вывести на орбиту почти 12 тысяч спутников системы Starlink. Предполагается, что спутники будут находиться на низких орбитах и смогут обеспечить доступ к интернету по всей планете. Разрешение FCC гласит, что SpaceX должна запустить около 6 тыс. спутников Starlink к 2024 году. Часть спутников компания уже вывела на орбиту.

Как известно, 30 мая SpaceX и NASA успешно отправили в космос астронавтов на корабле Crew Dragon.

