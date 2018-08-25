Илон Маск решил не выкупать акции Tesla

Ранее основатель компании заявил о планах по выкупу акций, и американский регулятор заинтересовался, есть ли у Tesla достаточно средств для этого

Большинство акционеров американской Tesla не поддержали идею о выкупе акций компании – Tesla останется публичным акционерным обществом, говорится в заявлении основателя компании Илона Маска.

В сообщении отмечается, что инвесторы объясняют свою позицию финансовыми ограничениями, которые ожидают их в случае преобразования Tesla в частное акционерное общество.

По словам Маска, на данный момент компания сосредоточится на стратегии развития Model 3, которая подразумевает достижение самоокупаемости.

"Двигаясь вперед, мы продолжим фокусироваться на самом главном: создании продуктов, которые любят люди и которые влияют на будущее жизни на Земле. Мы показали, что можем сделать большие устойчивые энергетические продукты, и теперь нам нужно показать, что мы можем быть рентабельными", – говорится в заявлении.

Газета The Wall Street Journal сообщила, что Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) США проводит углубленное расследование в отношении Tesla из-за заявлений главы компании Илона Маска о планах выкупа акций компании. По данным издания, комиссия рассылает запросы всем директорам Tesla. Какие именно данные интересуют регулятор – неизвестно.

Напомним, 7 августа основатель Tesla Илон Маск опубликовал в Twitter несколько сообщений о возможном выводе компании с биржи. После этого группа акционеров компании подала иск против бизнесмена, мотивируя это тем, что они понесли потери от опубликованной основателем компании недостоверной информации. Комиссия по ценным бумагам заинтересовалась, почему Маск сообщил об этом не в официальном документе, который по правилам подается в комиссию.

Позже на официальном сайте Tesla появилось сообщение Маска, в котором он объясняет свои заявления по поводу смены формы бизнеса компании на частную. При этом Маск признал связь с Саудовской Аравией.

Как сообщалось, Tesla планирует выпускать по 500 тысяч электромобилей в год на новом заводе в Китае. Стоимость электрокаров растет из-за торговой войны между США и КНР, поэтому Маск надеется снизить цену на машины за счет переноса производства: