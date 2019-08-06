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Илон Маск сравнил королеву Елизавету с Телепузиками

Сегодня, 00:09

Бизнесмен опубликовал в своем аккаунте социальной сети кадр из британского мультсериала

Фото: Elon Musk\Twitter

Фото: Elon Musk\Twitter

Илон Маск сравнил королеву Елизавету с Телепузиками https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D0%9C%D0%B0%D1%81%D0%BA,%20%D0%95%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0%20II,%20%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BF%D1%83%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%B8 https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D0%9C%D0%B0%D1%81%D0%BA,%20%D0%95%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0%20II,%20%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BF%D1%83%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%B8 США Бизнесмен опубликовал в своем аккаунте социальной сети кадр из британского мультсериала

Основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск высмеял в Twitter королеву Великобритании Елизавету II. 

Бизнесмен опубликовал в своем аккаунте социальной сети кадр из британского мультсериала Телепузики. В комментарий к записи Маск прикрепил коллаж из фотографий Елизаветы II в тех цветных нарядах, которые были у персонажей шоу.

Фотографию с телепузиками (Teletubbies) предприниматель назвал "Teletub" и добавил эмодзи в виде пчелы. Коллаж с королевой Маск подписал "Queen" с эмодзи пчелы – то есть "пчеломатка".

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Ранее генеральный директор компании SpaceX, которая вывела на орбиту 24 спутника за раз, Илон Маск заявил, что его команда может высадить космический корабль с миссией и экипажем на Луну в начале 2021 года

Также Илон Маск в Twitter официально подтвердил, что логотип его компании является изображением носа кота, чем поставил точку в спорах. То, что сперва являлось шутками и домыслами, на деле оказалось правдой.

Кроме того, Илон Маск разработал электромобиль "для бедных".

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телепузики Илон Маск королева Елизавета II

Источник: Сегодня

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