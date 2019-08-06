Илон Маск сравнил королеву Елизавету с Телепузиками

Основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск высмеял в Twitter королеву Великобритании Елизавету II.
Бизнесмен опубликовал в своем аккаунте социальной сети кадр из британского мультсериала Телепузики. В комментарий к записи Маск прикрепил коллаж из фотографий Елизаветы II в тех цветных нарядах, которые были у персонажей шоу.
Фотографию с телепузиками (Teletubbies) предприниматель назвал "Teletub" и добавил эмодзи в виде пчелы. Коллаж с королевой Маск подписал "Queen" с эмодзи пчелы – то есть "пчеломатка".
Ранее генеральный директор компании SpaceX, которая вывела на орбиту 24 спутника за раз, Илон Маск заявил, что его команда может высадить космический корабль с миссией и экипажем на Луну в начале 2021 года.
Также Илон Маск в Twitter официально подтвердил, что логотип его компании является изображением носа кота, чем поставил точку в спорах. То, что сперва являлось шутками и домыслами, на деле оказалось правдой.
Кроме того, Илон Маск разработал электромобиль "для бедных".
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