Бизнесмен опубликовал в своем аккаунте социальной сети кадр из британского мультсериала

Фото: Elon Musk\Twitter

Илон Маск сравнил королеву Елизавету с Телепузиками https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D0%9C%D0%B0%D1%81%D0%BA,%20%D0%95%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0%20II,%20%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BF%D1%83%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%B8 https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D0%9C%D0%B0%D1%81%D0%BA,%20%D0%95%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0%20II,%20%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BF%D1%83%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%B8 2019-08-06T00:09:42+03:00 США Бизнесмен опубликовал в своем аккаунте социальной сети кадр из британского мультсериала

Основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск высмеял в Twitter королеву Великобритании Елизавету II.

Бизнесмен опубликовал в своем аккаунте социальной сети кадр из британского мультсериала Телепузики. В комментарий к записи Маск прикрепил коллаж из фотографий Елизаветы II в тех цветных нарядах, которые были у персонажей шоу.

Фотографию с телепузиками (Teletubbies) предприниматель назвал "Teletub" и добавил эмодзи в виде пчелы. Коллаж с королевой Маск подписал "Queen" с эмодзи пчелы – то есть "пчеломатка".

Реклама

В тренде Зеленский и Джонсон провели первые переговоры: что обсуждали

Ранее генеральный директор компании SpaceX, которая вывела на орбиту 24 спутника за раз, Илон Маск заявил, что его команда может высадить космический корабль с миссией и экипажем на Луну в начале 2021 года.

Также Илон Маск в Twitter официально подтвердил, что логотип его компании является изображением носа кота, чем поставил точку в спорах. То, что сперва являлось шутками и домыслами, на деле оказалось правдой.

Кроме того, Илон Маск разработал электромобиль "для бедных".

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама