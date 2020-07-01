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Илон Маск запустил ракету Falcon 9 с особенным спутником на борту: опубликовано видео

1 июля, 03:10

Елена Кузьмич Елена Кузьмич

Первая ступень американской ракеты совершила управляемую посадку на плавучей платформе

Ракета Falcon 9 успешно вывела на штатную орбиту третий спутник системы глобального позиционирования третьего поколения GPS III в интересах ВВС США.

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Об этом заявила компания-разработчик носителя SpaceX.

Запуск ракеты-носителя был осуществлен с 40-го стартового комплекса на космодроме на мысе Канаверал в штате Флорида. Примерно через полтора часа спутник был выведен на целевую орбиту.

Первая многоразовая ступень американской ракеты Falcon 9 совершила управляемую посадку на плавучей платформе Just Read the Instructions, находившуюся в Атлантическом океане примерно в 635 км от космодрома на мысе Канаверал.

Космический аппарат GPS III весом 3,8 тонны станет очередным элементом в планируемой орбитальной группировке из 32 спутников глобального позиционирования третьего поколения. Эти аппараты постепенно должны будут заменить собой устаревшие спутники, которые в настоящее время обеспечивают сигнал GPS по всему миру.

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Как известно, 30 мая SpaceX и NASA успешно отправили в космос астронавтов на корабле Crew Dragon.

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орбита Илон Маск Falcon 9 спутники

Источник: Интерфакс

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