Илон Маск запустил ракету Falcon 9 с особенным спутником на борту: опубликовано видео

Ракета Falcon 9 успешно вывела на штатную орбиту третий спутник системы глобального позиционирования третьего поколения GPS III в интересах ВВС США.

Об этом заявила компания-разработчик носителя SpaceX.

Запуск ракеты-носителя был осуществлен с 40-го стартового комплекса на космодроме на мысе Канаверал в штате Флорида. Примерно через полтора часа спутник был выведен на целевую орбиту.

Falcon 9’s first stage has landed on the Just Read the Instructions droneship! pic.twitter.com/5zYhTFDUsM