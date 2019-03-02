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Илон Маск запустил свой первый космический корабль Crew Dragon: опубликованы фото и видео

Сегодня, 13:16

Корабль находился на борту ракеты Falcon 9, а теперь выведен на орбиту

Илон Маск запустил свой первый космический корабль Crew Dragon: опубликованы фото и видео США Корабль находился на борту ракеты Falcon 9, а теперь выведен на орбиту

Частная космическая компания SpaceX миллиардера Илона Маска провела успешный пуск ракеты Falcon 9 с космическим кораблем Crew Dragon на борту. Сегодня, 2 марта, ракета стартовала с космодрома на мысе Канаверал в штате Флорида. Как сообщает Deutche Welle, во время старта и полета ракеты все системы отработали штатно.

Первая ступень успешно села на беспилотную морскую платформу в Атлантическом океане в 500 километрах от места пуска. Сам корабль выведен на заданную орбиту, откуда он должен долететь до Международной космической станции (МКС).

В NASA назвали успешный запуск Crew Dragon ключевым шагом к восстановлению пилотируемых космических полетов с американской территории после многолетнего перерыва в результате закрытия программы Space Shuttle в 2011 году.

"Это крайне важное событие в американской истории", – заявил председатель NASA Джим Бридженстин, которого цитирует AFP.

На этот раз Crew Dragon не имеет экипажа на борту. На МКС он доставит манекена Ripley. Планируется, что корабль пристыкуется к МКС в воскресенье, 3 марта.

Возвращение на Землю запланировано на 8 марта, передает агентство новостей AFP. Корабль должен приводниться в Атлантическом океане.

Ранее Илон Маск показал новый звездолет Starship, предназначенный для полетов на Луну и Марс. По данным компании, новая ракета SpaceX будет состоять из ракетного ускорителя Super Heavy и космического корабля Starship.

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Тег NASA, ракета, запуск, космический корабль, Маск, Илон Маск, SpaceX, Crew Dragon

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