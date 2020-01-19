"Им осталось жить две минуты": Трамп рассказал, как убили Касема Сулеймани

Президент рассказал донорам своей партии об операции по ликвидации иранского генерала

Фото: сайт духовного лидера Ирана Али Хаменеи

Американские военные уничтожили командира иранского спецназа генерала Касема Сулеймани в Ираке, потому что тот "говорил плохие вещи о США".

Об этом, выступая 17 января перед донорами республиканской партии в своем имении Мар-а-Лаго во Флориде, заявил президент США Дональд Трамп.

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Аудиозапись выступления хозяина Белого дома оказалась в распоряжении канала CNN.

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"Сколько еще мы должны были это слушать?" – задал он вопрос присутствовавшим на мероприятии.

При этом президент Трамп не стал углубляться в вопрос исходившей от Сулеймани "неизбежной угрозы", которая и привела к решению о его ликвидации, о чем ранее заявляли в американской администрации.

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В то же время, президент назвал Сулеймани "известным террористом", который "был в нашем списке" и "должен был находиться в своей стране".

Выступая, Трамп рассказал, что наблюдал за гибелью Сулеймани с "камер, расположенных на высоте мили от земли", и отметил, что в ходе операции были уничтожены "два по цене одного" – вместе с иранцем был также убит лидер поддерживаемой Тегераном иракской милиции Абу Мамхди аль-Мухандис.

"Они вместе, сэр. Сэр, у них осталось 2 минуты 11 секунд. Никаких эмоций. Они в машине, они в бронированном автомобиле. Сэр, им осталось жить около одной минуты, сэр. 30 секунд. 10, 9, 8 ... Тогда вдруг – бам! Они мертвы, сэр", – вспоминает Трамп наблюдение за ликвидацией Сулеймани.

Напомним, что 63-летний генерал-лейтенант "Аль-Кудс" Касем Сулеймани был убит ударом американской авиации на рассвете 3 января под Багдадом, куда он прибыл для встречи с командирами местной милиции. Место иранского военачальника занял его заместитель бригадный генерал Исмаил Каани.

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