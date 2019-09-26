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Импичмент Трампу невозможен: озвучен железный аргумент

26 сентября, 14:04

Обнародованный телефонный разговор никак не может повлиять на отставку американского лидера

Фото: REUTERS/Jonathan Ernst

Фото: REUTERS/Jonathan Ernst

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Импичмент президента США Дональда Трампа, начало которого поддерживают по меньшей мере 215 демократов Палаты представителей Конгресса США, невозможен в принципе. Такое мнение в комментарии новостям "Сегодня" высказал политолог – международник Антон Кучухидзе.

"Импичмента не будет. Во-первых, исторически так сложилось, что в результате импичмента ни один президент не ушел. Частично считается, что в результате импичмента ушел президент Никсон – и то, он не по полной процедуре ушел, а когда голосование передали в сенат, он добровольно ушел с поста Президента США. Два других исторических случая, когда был задействован импичмент, – 1868 году президент Джонсон и Бил Клинтон – 1999 год – сенат не давал одобрения", – сказал он.

Эксперт напомнил, что согласно процедуре, инициирует импичмент Палата представителей, потом в ней создается отдельный комитет или на базисе правового комитета или нескольких комитетов конгрессмены формулируют статьи обвинения для президента. Решение должны поддержать минимум 218 членов, чтобы его рассмотрел сенат.

"То есть ключевой с точки зрения процедуры является решение сената. То есть сенат может принять окончательное решение, утверждающие снятие президента по процедуре импичмента, но в сегодняшнем сенате большинство – республиканцев", – отметил Кучухидзе.

По мнению политолога, все разговоры вокруг возможной отставки Трампа – предвыборная игра, инициированная конкурирующей партией.

"Это политическая технология, демократы мало что могут предложить своему электорату…У них какая-то вялая повестка дня и не первый год, – объясняет он. – Даже когда Обама был президентом, в кулуарах демократов говорили, что харизматичного лидера после Обамы нет.

Ранее мы сообщали, что президент США Дональд Трамп считает, что члены Демократической партии США пытались давить на украинского президента Владимира Зеленского.

Также американские СМИ сообщили о давлении, которое в телефонном разговоре президент США Дональд Трамп якобы оказывал на Зеленскогодля возобновления расследования в отношении сына кандидата в президенты от демократов Джо Байдена.

Президенты США и Украины это отрицали, но в итоге одобрили публикацию стенограммы их беседы, которая появилась на сайте Белого дома 25 сентября. С переводом документа вы можете ознакомиться на нашем сайте.

Все подробности в спецтеме Импичмент Трампу

Все подробности в спецтеме Импичмент Трампу

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США импичмент конгресс Трамп сенат политолог Демократы

Источник: Сегодня

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