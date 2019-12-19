Импичмент проголосован, Трампу указали на дверь: что дальше

Дональд Трамп / Фото: AFP

Реклама

Нижняя палата Конгресса США, где большинство имеют демократы, ожидаемо проголосовала за импичмент 45-го президента США Дональда Трампа. За первую статью обвинения – злоупотребление властью – проголосовали 230 конгрессменов (против – 197, один воздержался). Второй пункт – препятствование расследованию Конгресса – набрал 229 голосов (против 198 при одном воздержавшемся). Теперь дело за Сенатом, который должен принять окончательный вердикт. Тоже, впрочем, легко прогнозируемый.

Как Трампа отправляли в отставку

В ходе слушаний в Палате представителей один из депутатов-республиканцев, возмущаясь действиями демократов, заявил: процесс импичмента начался через 19 минут после вступления нового президента в должность.

На самом деле депутат был неточен. Этот процесс начался задолго до инаугурации Трампа – буквально сразу же после закрытия избирательных участков. В ночь после выборов в США прошли многочисленные митинги оппонентов Трампа. Звучали призывы к выборщикам (чьими голосами де-юре и избирается президент США) проигнорировать волю избирателей, поддержавших миллиардера. Серьезная оппозиция новому президенту, возглавляемая сенатором Джоном Маккейном, возникла и в среде республиканцев (не говоря уже о демократах).

Вскоре последовали обвинения в связях с Россией, задержания и суды над приближенными президента (к примеру, над адвокатом Трампа Майклом Коэном), длительное расследование специального прокурора Роберта Мюллера, завершившееся, по сути, ничем – это только наиболее громкие и очевидные скандалы, сопровождавшие Дональда Трампа весь период его президентства.

За время предвыборной кампании и президентства Трамп умудрился рассориться со всеми, с кем только можно: начиная от СМИ и разведки и заканчивая дипломатическим корпусом. Разумеется, поддержки в истеблишменте это ему не прибавляло. С другой стороны, республиканцы постепенно смирились с тем, что нынешний президент, хотя и не подарок, а временами (особенно когда дело касается международных отношений) напоминает слона в посудной лавке, другого кандидата у них нет. И в итоге президент заручился главным ресурсом – полной партийной поддержкой. Что немаловажно, учитывая тот факт, что республиканцы имеют большинство в Сенате.

В народе же поддержка действующего президента хотя и снизилась, оставалась, тем не менее, на довольно высоком уровне.

Есть повод

Тем не менее призывы различных политиков, общественных организаций и пр. инициировать импичмент президента звучали с завидной регулярностью. Но повода "стартонуть" у демократов при всем желании не имелось. Расследование Мюллера, как уже отмечалось, аргументов достаточных хотя бы для начала импичмента не наскребло. А отправлять в отставку президента за волюнтаризм (например, за самый длительный в истории США шатдаун – приостановку работы правительства, случившийся при Трампе из-за споров главы государства с Конгрессом о финансировании проекта "Стена") – это уже перебор.

Повод появился неожиданно и оттуда, откуда его меньше всего ждали. Из Украины. В одном из разговоров президента США с главой украинского государства Владимиром Зеленским оппоненты Трампа усмотрели элементы давления на нашего президента. По версии демократов, Трамп, пользуясь служебным положением, решил расправиться с главным политическим конкурентом на предстоящих президентских выборах – Джозефом Байденом – с помощью расследования в Украине якобы коррупционных действий Байдена. А чтобы расследование Украина провела (снова же, якобы), заморозил военную помощь нашей стране.

Оппоненты президента мгновенно ухватились за очередную ниточку, и процесс пошел. В сентябре спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси объявила о начале официального расследования в рамках процедуры импичмента. В ноябре Палата представителей провела публичные слушания по делу. В декабре профильный комитет сформулировал два пункта обвинений против Трампа: злоупотребление властью и препятствование Конгрессу в расследовании дела об импичменте. Собственно, по этим пунктам и голосовала в среду, 18 декабря (в Украине это была уже глубокая ночь), нижняя палата Конгресса.

Что дальше

Подробно о процедуре импичмента сайт "Сегодня" рассказывал не так давно в материале "Импичмент по-американски: как отстраняют президентов США". Вкратце напомним, что нынешнее решение Палаты представителей – важный, но далеко не последний этап процедуры. Самое главное – "судебное разбирательство" и, собственно, вынесение окончательного вердикта – произойдет в Сенате. И этот вердикт с большой долей вероятности будет кардинально отличаться от решения Палаты представителей.

"Последовательная и непримиримая противница Трампа Нэнси Пелоси уже поспешила пафосно назвать импичмент "одним из самых торжественных полномочий, предоставленных Конституцией". Однако "вся соль" как раз и заключается в природе этого триумфа – он промежуточный. Поскольку окончательно вопрос об импичменте Трампа будет решать Сенат. А там большинство, в отличие от Палаты представителей, контролируют однопартийцы Трампа – республиканцы. Которые, судя по имеющимся сведениям и настроениям в руководстве Республиканской партии, не поддержат импичмент президенту Трампу", – рассказал в комментарии сайту "Сегодня" директор Института социально-политического проектирования "Диалог" Андрей Миселюк.

По его словам, таким образом, оправдываются прогнозы тех американских аналитиков, которые на самом старте затеи с попыткой отстранить Трампа предсказывали именно такой исход: Палата представителей, скорее всего, поддержит импичмент, а Сенат откажется это сделать.

"Интрига, собственно говоря, заключалась в том, удастся ли Трампу на протяжении всего долгого процесса с импичментом сохранить это спасительное для него статус-кво, удержать за собой поддержку однопартийцев в Сенате. С этим непростым заданием Трамп справился – и эту тактическую победу, промежуточный небольшой триумф он может заслуженно положить в свою копилку. Таким образом, счет ничейный – 1:1. После "похорон" импичмента в Сенате соперники начнут вплотную готовиться к решающему раунду, который и выявит победителя – осенним выборам следующего года", – говорит Андрей Миселюк.

Эксперт по вопросам международной политики и Ближнего Востока аналитического центра "Украинский институт будущего" Илья Куса не исключает, что в Сенате прозвучат новые показания ранее не опрошенных свидетелей.

"В теории, все начнется после Нового года. Они должны будут провести раунд слушаний, подобных тем, что были в Палате представителей. Рассматривать в комитете, приглашать свидетелей и так далее. Кстати, некоторые свидетели в Палату представителей в свое время не явились, получить их показания не удалось. Есть ряд свидетелей, таких как экс-советник президента по безопасности Джон Болтон и бывший министр энергетики Рик Перри, которым вручили повестки, но они их проигнорировали. И есть также ряд свидетелей, которых пригласили, но им запретил давать показания в Палате представителей Белый дом. И сейчас продолжаются суды по вопросу, что главнее: повестка Конгресса или запрет Белого дома. То есть пока это не урегулировано и, возможно, перекочует в Сенат", – отметил Илья Куса в комментарии сайту "Сегодня".

С другой стороны, по его словам, Сенат может пойти по упрощенной процедуре рассмотрения дела.

"Глава комитета юстиции Линдси Грэм заявил, что сделает все, чтобы импичмент "умер в Сенате в январе". То есть они хотят побыстрее закрыть вопрос, растягивать слушания не будут. Тем более республиканцы недовольны, что Палата представителей очень быстро прошла процедуру. И могут дать в Сенате симметричный ответ", – отмечает Илья Куса.

Эксперт также согласен с мнением, что Сенат откажется поддерживать импичмент.

"Скорей всего, будет оправдательный приговор. Если, конечно, не будет каких-то сюрпризов, если какая-то группа республиканцев неожиданно не пойдет против Трампа. Но я сомневаюсь в этом. Все эти старые и новые показания никому не нужны. Там поляризация партий зашкаливает, и, скорей всего, голосование будет по партийной линии, по партийной принадлежности. То есть демократы – "за", республиканцы – "против", – говорит эксперт.

Все подробности в спецтеме Импичмент Трампа

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама