Импичмент по-американски: как отстраняют президентов США

Далеко не все в курсе, что такое импичмент, как вообще проходит процедура и сколько времени она может занять

/ Фото: REUTERS/Jonathan Ernst

Реклама

В США стартовал процесс импичмента президента Соединенных Штатов Дональда Трампа. При том, что к этой теме в последнее время приковано внимание как мировых, так и украинских СМИ, далеко не все хорошо себе представляют, что такое импичмент, как вообще проходит процедура и сколько времени она может занять. И уже тем более мало кто наверняка скажет, чем завершится история на этот раз.

Плохая осведомленность украинцев о механизмах импичмента простительна. В Украине эти механизмы существуют лишь в теории: статья 111 Конституции вроде как и выписывает (в общих чертах) процедуру отстранения президента страны от должности в порядке импичмента. Однако на практике без утверждения дополнительных законов реализовать ее было фактически невозможно. А законы эти украинские власти принять, понятно, не спешили. Лед тронулся лишь при президенте Зеленском: в сентябре Верховная Рада утвердила закон об импичменте, в котором подробно расписала, за что и как могут отстранить от должности главу украинского государства.

Впрочем, у украинцев свои порядки лишения президента кресла, у американцев – свои. Причем, в отличие от нас, испытанные временем и, что немаловажно, уже реализованные на практике. Хотя реализованные – это сильно сказано. На самом деле за всю историю существования американского государства процедура импичмента президента была пройдена в полном объеме дважды. Еще один раз действующий президент не стал дожидаться завершения процедуры и ушел в отставку.

Эндрю Джонсон – "волюнтарист"

Но по порядку. В первый раз американские законодатели применили предусмотренное Конституцией США право выразить недоверие главе государства в далеком 1868 году. "Под раздачу" попал вице-президент, а затем преемник легендарного Авраама Линкольна Эндрю Джонсон. Поводом для импичмента стало, как сказали бы сегодня, самовольное и волюнтаристское решение президента отправить в отставку министра обороны Эдвина Стэнтона.

Эндрю Джонсон. Первая "жертва" процедуры импичмента президента. Ну, почти жертва.

Чтобы лучше понять соль ситуации, нужно немного окунуться в историю. Наиболее кровопролитная война в истории США – Гражданская – закончилась всего три года назад, и раны на теле страны еще кровоточат. Президент Линкольн, принесший победу Северу, подло убит южанами. Новый глава государства Эндрю Джонсон в свое время был единственным сенатором на Юге, выступившим против выхода южных штатов из США и создания Конфедеративных Штатов Америки. Прошел рядом с Линкольном всю войну. Но, тем не менее, он – южанин. И чем больше проходит времени с момента окончания войны, тем большеон выступает за "примирение", все больше заигрывает с земляками-южанами, которые в понимании северян – сепаратисты. В общем, сплошная "зрада". А тут еще отставка Стэнтона. Который, хоть и не боевой генерал, но возглавлял военное ведомство всю войну, а потому в достаточной мере был наделен лаврами победителя.

Разумеется, все это создало политический фон, определивший отношение конгрессменов к Джонсону. И в 1968 году Конгресс – впервые в истории страны – инициирует импичмент президента. Джонсон прошел процедуру от начала до конца. И… был оправдан. Соратник Линкольна добыл положенный срок на должности, а позже стал сенатором от родного штата Теннесси.

Ричард Никсон – "шпион"

Вторым американским президентом, в отношении которого проводился процесс импичмента, был представитель Республиканской партии Ричард Никсон. В 1972 году, за несколько месяцев до президентских выборов (кампания была в самом разгаре), разразился грандиозный скандал. В отеле Уотергейт, где располагался штаб кандидата-демократа, оппонента Никсона, были задержаны люди, занимавшиеся "политическим шпионажем" – прослушкой. История получила огласку, подозрение в организации прослушки тотчас пало на штаб Никсона. Впрочем, на тот момент это не сыграло никакой существенной роли: расследование шло медленно, до выборов времени оставалось мало. В итоге Никсон успешно переизбрался на второй срок, почти в два раза опередив конкурента-демократа.

Ричард Никсон. Его причастность к "прослушке" политоппонентов так никто никогда и не доказал

История получила продолжение в следующем году, когда стартовал суд над задержанными в Уотергейте "агентами". Пресса активно освещала процесс, в ходе которого у правосудия возникало к Никсону все больше вопросов. Тем временем президент на сотрудничество с судом не шел, что все больше усиливало подозрения. В итоге в феврале 1974-го, спустя полтора года после скандала, Палата представителей начала процедуру импичмента Никсона. Несмотря на настроения общества, итогов процедуры предсказать никто не мог: в Сенате у президента были довольно прочные позиции. Однако летом суд обязал администрацию Белого дома обнародовать пленки "аудиоконтроля" (записи разговоров президента с помощниками в Белом доме). Когда решение суда было исполнено, выяснилось, что через несколько дней после Уотергейта Никсон с помощниками обсуждал варианты противодействия расследованию. Конгресс получил "убойные" основания для импичмента, но Никсон дожидаться завершения процедуры не стал, подав в отставку. Кстати, доказательств, что именно Никсон организовал прослушку в отеле (подозрения в этом и послужили основанием для начала процедуры), так никогда и не были получены.

Билл Клинтон – "лжесвидетель"

Наконец, третьим президентом США, выдержавшим "пытку импичментом",стал Билл Клинтон. Случилось это не так давно, люди среднего возраста и старше должны прекрасно помнить перипетии "Моникагейта". История началась в 1995 году, когда в Белый дом стажеркой устроилась выпускница колледжа Моника Левински. Давняя поклонница Клинтона, Левински была счастлива работать рядом с предметом своего обожания. И не только работать: вскоре Моника познакомилась с президентом так близко, как только можно. И даже нельзя. В общем, влюбленная в Клинтона стажерка раскрутила женатого мужчину, морального авторитета нации, на оральный секс.

Билл Клинтон. Судом признан виновным. Сенатом – нет

Левински тотчас поспешила поделиться радостью с подругой, также работающей в Белом доме. А та, как выяснилось позже, задушевные беседы записала на диктофон (видимо, записывать разговоры в офисе президента США – общепринятая практика). Записи позже были переданы юристу, и вскоре информация о расследовании связей президента с Левински всплыла в прессе. Всплыла очень не вовремя: в суде как раз слушалось дело по иску другой сотрудницы Клинтона, Полы Джонс, обвинявшей президента в сексуальных домогательствах, якобы случившихся семью годами ранее. На процессе, где Клинтон выступал как ответчик, за новую историю тотчас схватились. И на вопрос, был ли у него секс с Левински, Клинтон под присягой, ничтоже сумняшеся, ответил, что нет. Собственно, лжесвидетельствование на суде (а вовсе не внебрачная связь) и стало основанием для Конгресса начать процедуру импичмента Клинтона. Процедура стартовала в ноябре 1998 года и завершилась в январе 1999 года. Клинтон был оправдан.

Импичмент – не наказание

Что ж это за импичмент такой, спросит читатель, в результате которого президентов то оправдывают, то позволяют безнаказанно уйти в отставку? Действительно: у рядового гражданина Украины слово "импичмент" – как правило, синоним отставки и уголовного наказания главы государства за совершенное преступление. Этот образ был навязан в течение многих лет риторикой украинской оппозиции. И он не верен.

На самом деле процедура импичмента – это, если говорить образно, возбуждение дела, следствие и суд в одном флаконе. На любой из этих стадий процесс может быть завершен "оправданием" "подозреваемого". Как уголовное дело может быть закрыто в связи с отсутствием состава преступления, как суд может оправдать обвиняемого, так и в процедура импичмента на любом из этапов может завершиться положительно для главы государства. По Конституции США, основанием для импичмента могут стать "измена, взяточничество или другие тяжкие преступления и проступки". Последняя часть статьи предполагает широкую трактовку. Отметим также, что процедура импичмента в США может быть применена не только к президентам, но и ко всем федеральным служащим, в том числе министрам и судьям. Собственно, относительно последних импичмент в этой стране был осуществлен наибольшее число раз.

Второй важный момент: импичмент в США – не наказание. Внутренняя суть, или, если хотите, функция – защита американского государства от действий чиновника, не соответствующего своей должности. Конгресс определяет минимум три варианта действий чиновника, дающих основания для старта процедуры: превышение или злоупотребление полномочиями, поведение, несовместимое с занимаемой должностью, злоупотребление служебным положением в ненадлежащих целях или для личной выгоды.

Решение об импичменте при этом носит политический и субъективный характер, потому, по факту, может не совпадать с объективными решениями судебных органов относительно этих же проступков фигурантов. Например, Клинтон был оправдан Сенатом, при этом факт его лжесвидетельствования был доказан судом (президента приговорили к штрафу). Соответственно, действует и обратное правило: лицо, отстраненное от должности в порядке импичмента, вовсе необязательно может быть впоследствии осуждено по уголовной статье. Его проступок может попросту не подпадать под признаки серьезного уголовного преступления. К примеру, в 1873 году процедура импичмента была реализована в отношении судьи Марка Делахея из Канзаса на основании того, что тот появился в общественном месте в пьяном виде. Обычный суд проступок Делахея даже не рассматривал.

Сложная процедура

Какие же этапы включает в себя процедура импичмента президента в США? Для начала, это, собственно, "заявление о преступлении", то есть инициатива импичмента. Инициирование импичмента – прерогатива Палаты представителей Конгресса. Но "заявить о преступлении" – могут не только конгрессмены – импичмент теоретически может быть инициирован даже не основании петиции граждан. Отметим, что, как и в Украине, в США во все времена не было недостатков в подобных заявлениях. Только в отношении Трампа импичмент пытались инициировать не менее пяти раз. Обычно "заявления" "заворачивались" на самих ранних этапах.

Дональд Трамп. Четвертый президент, которому грозит импичмент

В случае, если основания признаются достаточными, профильные комитеты Палаты представителей объявляют запрос на расследование. В случае с Дональдом Трампом такое предварительное расследование стартовало 24 сентября. Слушание свидетелей при этом проходило в закрытом режиме. А 31 октября Конгресс принял резолюцию о старте очередного этапа расследования, предполагающего открытие как уже полученной, так и новой информации. Также документ выписывает процедуру передачи показаний в Судебный комитет для формулирования последним обвинений Трампу. Формально именно эта резолюция начинает процедуру импичмента: если ранее конгрессмены "изучали факты", то утверждение резолюции означает "открытие производства по делу".

После формулирования обвинений (какими они будут, мы пока не знаем. На начальном этапе Трампу инкриминировали нарушение присяги и создание угрозы для национальной безопасности) их должен рассмотреть Конгресс в полном составе. Обвинения могут быть поставлены на голосование либо все вместе, либо каждое по отдельности. Если решение набирает большинство голосов, дело передается в следующую инстанцию – Сенат.

Рассмотрение в Сенате – это, по сути и по форме, тот же суд. С перекрестными допросами, защитниками, обвинителями и так далее. Председательствует в Сенате во время процедуры импичмента глава Верховного суда США. Выслушав все стороны, сенаторы должны принять решение по каждому из пунктов обвинений. В случае, если "за" голосует две трети состава Сената, импичмент считается объявленным. При этом, акцентируем еще раз, никаких иных последствий, кроме отставки, решение не несет.

Грозит ли импичмент Трампу

Насколько же реален импичмент Дональду Трампу, ставшему четвертым в истории государства президентом, процедура отстранения которого зашла столь далеко? Эксперты сайта "Сегодня" уверены, что Конгресс, скорей всего, поддержит обвинение. Что же касается Сената, в котором большинство удерживают республиканцы и который, собственно, и будет принимать окончательное решение об импичменте, то здесь не все так очевидно.

"Если не произойдет раскола в рядах республиканцев, прежде всего в Сенате, то вероятность импичмента весьма небольшая, – отметил в комментарии сайту "Сегодня" политолог Владимир Фесенко. –Но если вдруг случится что-то неординарное – например, Трамп скажет что-то нелицеприятное в адрес кого-то из видных республиканцев, – все может быть".

Тем не менее, по мнению политолога, пока что история с импичментом больше консолидирует республиканцев.

В свою очередь, политолог Вадим Карасев считает, что история с импичментом Трампу, хотя по форме предвыборная, по факту связана с уничтожением Трампом двухпартийного консенсуса во внешней политике.

"Исторически у американцев всегда существовал двухпартийный консенсус по внешней политике, по национальной безопасности. Трамп этот консенсус начал разрушать. И "яблоком раздора", катализатором последующих событий стала в данном случае Украина. И это главная причина импичмента, а не выборы. Такие опытные кадровые дипломаты, как Йованович, Тейлор не втягивались бы в это дело и не давали бы таких показаний, если бы понимали, что это просто внутренняя, предвыборная история", – отметил в комментарии сайту "Сегодня" политолог.

Говоря о реальности импичмента, Вадим Карасев отметил, что вероятность положительного решения Сената будет во многом зависеть от того, какую информацию получит Конгресс в ходе расследования.

"Скажем так: угроза импичмента есть, и реальная, а не фейковая. Многое будет зависеть от того, какие доказательства добудут в ходе расследования. И от того, как республиканцы в итоге посмотрят на эту историю – с точки зрения интересов партии или же с точки зрения национальных интересов. Дело в том, что сейчас в стане республиканцев есть люди, готовые поддержать импичмент. Но нет оппонентов Трампа уровня Маккейна, которые могли бы стать двигателем процесса внутри партии", – отметил политолог.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама