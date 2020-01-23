Импичмент Трампа: Байден отказался от сделки

Джо Байден. Фото: REUTERS/Brendan McDermid

Бывший вице-президент США Джозеф Байден не станет давать показания в рамках процедуры импичмента американского лидера Дональда Трампа в обмен на то, что это же сделает кто-то из ключевых сотрудников вашингтонской администрации. Об этом Байден, претендующий на выдвижение кандидатом в президенты США от Демократической партии, заявил журналистам на встрече со сторонниками в штате Айова, запись опубликовал телеканал ABC.

Бывшему вице-президенту был задан вопрос о том, готов ли он дать показания, если то же самое сделает кто-то из сотрудников администрации США, к примеру, исполняющий обязанности руководителя аппарата Белого дома Мик Малвэни. Байден ответил, что "этот вопрос имеет смысл". Однако позже он уточнил: "Причина, по которой я бы не пошел на эту сделку, заключается в том, что это вопрос, имеющий конституционное значение". "Они пытаются превратить это в фарс или политический театр, — добавил он, говоря о Трампе и республиканцах. — Я не хочу в этом участвовать".

Ранее Трамп и некоторые законодатели из числа республиканцев заявляли о том, что Байдену следует дать показания. Они отмечали, что вице-президенту необходимо прояснить вопросы, касающиеся работы его сына Хантера Байдена в украинской энергетической компании Burisma. Хантер Байден входил в состав ее руководства. СМИ ранее ранее сообщала со ссылкой на источники, что демократы рассматривают возможность пригласить Байдена для дачи показаний. В обмен на это они якобы могли потребовать, чтобы показания дал также кто-то из ключевых сотрудников администрации.

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Ранее у Трампа впервые официально ответили на обвинения по делу импичмента.

Сообщалось, что статьи обвинений в адрес президента Дональда Трампа в рамках процедуры его импичмента официально представлены в Сенате Конгресса США.

Как ранее писали американские СМИ, чтобы добиться восстановления уголовного преследования и, соответственно, получить компромат на своего главного конкурента на президентских выборах Джо Байдена, Трамп заморозил финансовую помощь Украине. Это привело к началу процедуры импичмента. Соответствующую резолюцию приняла Палата представителей Конгресса, после чего члены Демократической партии передали документ об отставке хозяина Белого дома в Сенат.

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