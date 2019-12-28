Импичмент Трампа: Байден сделал важное заявление

Джо Байден. Фото: REUTERS/Steve Marcus

Бывший вице-президент США Джозеф Байден заявил, что не подчинится повестке Сената американского Конгресса о даче показаний в рамках процедуры импичмента президента страны Дональда Трампа, в случае если такой запрос будет ему направлен. Соответствующую позицию Байден, являющийся одним из претендентов на пост главы государства от Демократической партии, подтвердил в опубликованном в пятницу интервью газете The Des Moines Register.

Бывший вице-президент, отвечая на соответствующий вопрос, пояснил, что его согласие давать такие показания позволит Трампу отвлечь внимание общественности от импичмента и переключить его на самого Байдена. "Причина, по которой я не стану делать это, заключается в том, что все построено на подходе к действиям Трампа, к тому, чем он занимался всю свою жизнь. Он всегда старался переключить внимание со своей персоны", – заявил демократ.

С его точки зрения, со стороны Сената "будет слишком лицемерно" направлять ему повестку о даче показаний. "Я и не предполагаю, что это вообще произойдет", – добавил Байден, являющийся наиболее вероятным соперником Трампа на предстоящих в ноябре 2020 года президентских выборах.

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24 сентября Палата представителей Конгресса США объявила о запуске процедуры импичмента в отношении Трампа. Демократическая партия смогла инициировать этот процесс за счет того, что располагает большинством в нижней палате законодательного органа. Поводом для начала расследования в рамках процедуры импичмента послужили предположения об оказании главой Белого дома давления на президента Украины Владимира Зеленского с целью навредить политическим оппонентам Трампа в США.

Палата представителей уже утвердила обвинительное заключение в отношении президента, состоящее из двух статей: злоупотребление властью и препятствование проводимому Конгрессом расследованию. Обвинения теперь должны быть переданы в Сенат, где процедура импичмента превратится в судебный процесс. Сенаторы на нем выполняют функции присяжных, а нижняя палата законодательного органа США фактически выступает стороной обвинения. Руководить процессом будет председатель Верховного суда США.

Чтобы импичмент состоялся, необходима поддержка не менее двух третей сенаторов (не менее 67 голосов). При нынешнем составе Сената вероятность голосования в пользу импичмента фактически равна нулю, так как республиканцы занимают в верхней палате Конгресса 53 места из 100.

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