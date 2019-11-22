Импичмент Трампа: экс-чиновница Белого дома вступилась за Украину

Белый дом / Фото: Pixabay

Фиона Хилл, ранее занимавшая высокий пост в Белом доме заявила, что Россия готовится снова вмешиваться до выборов в США в 2020 году и до сих пор представляет серьезную угрозу американской демократии.

Хилл, которая выступила в качестве свидетеля на слушаниях, которые проводят комитеты Палаты представителей Конгресса США в рамках импичмента президента Дональда Трампа, отметила, что американская разведка установила, что именно Россия вмешивалась в американских выборов 2016 и назвала "опасной выдумкой" заявления о украинском вмешательстве в американские выборы. Заявления такого рода в отношении Украины "создают и распространяют" российские спецслужбы, отметила бывшая чиновница.

"Судя по вопросам и заявлениям, которые я услышала, – сказала Хилл в общении с американскими законодателями комитета по разведке Палаты представителей Конгресса США во время слушаний, – кажется, что некоторые из Вас в этом комитете верят, что Россия и ее спецслужбы не проводили кампанию против нашей страны – и, что, возможно, определенным образом, по определенной причине, Украина это делала. Это фикция, которую создают и распространяют сами российские спецслужбы".

"Эти выдумки вредные, даже когда их продвигают исключительно с внутриполитической целью", – сказала она.

По ее словам, президент РФ Владимир Путин и российские спецслужбы "направляют миллионы долларов, чтобы наши собственные исследования оппозиции превратить в оружие и ложные рассказы".

"Когда нас охватывает партийная соревновательная злость, мы не можем преодолевать эти Внешний силы, которые хотят нас направить друг против друга, повредить нашим учреждениям и разрушить веру народа Америки в нашу демократию", – подчеркнула Хилл.

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Во время слушаний Хилл также заявила, что Россия будет пытаться вмешаться в выборы США 2020 года.

"Я говорю это не как алармистом, а как реалист. Я не думаю, что длительный конфликт с Россией является желательным, или его можно избежать. Я убеждена, что мы должны искать возможности, чтобы стабилизировать наши отношения с Москвой, даже когда мы противодействуем их усилиям нам навредить. Сейчас российские службы безопасности и их агенты готовятся, чтобы повторить вмешательство в выборы 2020 года. Наше время, чтобы им помешать истекает. Во время этого расследования, я прошу вас, пожалуйста, не продвигать политически мотивированные рассказы, которые явно продвигают интересы России", - обратилась Хилл к конгрессменам в своем вступительном заявлении.

Ранее сообщалось, что вместо доказанного "российского следа" в выборах в США 2016 года американский президент Дональд Трамп придерживался мнения, что в избирательный процесс вмешивалась Украина.

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Как сообщалось, что сенаторы Демократической партии США призвали Пентагон расследовать задержку финансовой помощи Украине. Поводом для этого стали подозрения в том, что президент США Дональд Трамп пытался использовать ее в качестве рычага давления на украинские власти.

Напомним, США восстановили всю военную помощь Украине как по линии Госдепартамента, так и по линии Пентагона.

Речь идет как минимум о 250 млн долларов по линии Пентагона, которые ранее были заморожены на время ревизии фондов. Кроме того, как сообщил помощник госсекретаря США по военно-политическим делам Кларк Купер, еще более 140 млн долларов будет ассигновано по линии внешнеполитического ведомства.

В конце августа американская газета Politico сообщила, что президент США Дональд Трамп отдал распоряжение провести пересмотр военной помощи Украине.

Как отмечала газета, президент хотел убедиться, что эти деньги используются наилучшим образом с точки зрения интересов Соединенных Штатов. На время ревизии данные средства были заморожены. Позднее издание информировало, что Пентагон по итогам проведенного обзора пакета военной помощи Украине выступил за его сохранение.

Согласно данным Министерства обороны США, объем военной помощи, оказанной Вашингтоном Киеву с 2014 года, составил 1,5 млрд долларов.

Также на закрытых слушаниях в Палате представителей Конгресса США заместитель госсекретаря по политическим делам Дэвид Хейл рассказал, что распоряжение заморозить финансовую и военную помощь Украине административно-бюджетному управлению Белого дома отдал лично Дональд Трамп.

Все подробности в спецтеме Импичмент Трампу

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