Импичмент Трампа: Конгресс США провел закрытые слушания по давлению Трампа на Зеленского

В деле говорится о требованиях от Киева открыть расследование против семьи Джо Байдена

Конгресс США / Фото: Facebook

Комитет по вопросам разведки при Палате представителей США (нижняя палата парламента), вчера, в четверг, провел первые закрытые слушания по поводу возможного давления со стороны Дональда Трампа на президента Украины Владимира Зеленского. В деле говорится о требованиях от Киева открыть расследование против семьи одного из кандидатов в президенты США на выборах 2020 года - Джо Байдена.

Слушания проводились с участием генерального инспектора разведывательного ведомства Майкла Аткинсона, пишет издание The Washington Post.

"В четверг генинспектор (разведывательного сообщества - ред) давал показания за закрытыми дверями перед членами комитета по вопросам разведки Палаты представителей (США) по поданной жалобы", - говорится в сообщении.

Американские парламентарии нижней палаты расспрашивали Аткинсона в течение 3 часов, но тот неоднократно уклонялся от обсуждения с членами Палаты представителей содержания жалобы, сказав, что он не уполномочен этого делать.

Как сообщили источники газеты с закрытых слушаний, генеральный инспектор был "очень осторожным" в выборе выражений и не соглашался почти ни с одной из формулировок, которые требовали конгрессмены.

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После заседания глава комитета, парламентарий Адам Шифф предупредил представителя разведки о юридических последствиях, если тот не поделятся информацией о поданной жалобе. Конгрессмен назвал "беспрецедентным" отказ директора нацразведки предоставить документ Конгресса и заметил, что Минюст Дональда Трампа, вероятно, сыграл свою роль в этом решении.

Позже Шифф заявил, что не может получить ответ на вопрос по жалобе.

"Мы не можем получить ответ на вопрос, связанный Белый дом с препятствием в предоставлении этой информации Конгресса. Мы настроены сделать все возможное, чтобы определить, в чем заключается эта насущная проблема, убедиться, что безопасность находится под защитой", - сказал законодатель.

При этом он подчеркнул, что кто-то "пытается манипулировать системой", чтобы помешать Конгрессу США получить данные по этому делу. В связи с этим, Шифф пригрозил судебными действиями, если представитель нацразведки не предоставит документ, в котором изложена жалоба.

Напомним, Конгресс Соединенных Штатов Америки намерен применить процедуру импичмента президента Дональда Трампа. Все из-за того, что в СМИ появилась информация о попытках Трампа давить на Украину для открытия расследования против сына экс-вице-президента США Джо Байдена.

Кроме того, планируется встреча президента Украины Владимира Зеленского с президентом США Дональдом Трампом. Она состоится 25 сентября в Нью-Йорке в рамках 74-й сессии Генеральной ассамблеи Организации Объединенных Наций.

Ранее вице-президент США Майк Пенс и президент Украины Владимир Зеленский по телефону обсудили предстоящую встречу Зеленского с американским лидером Дональдом Трампом. Об этом сообщили в пресс-службе Белого дома.

В свою очередь заместитель помощника государственного секретаря США Джордж Кент сделал заявление о предстоящей встрече Зеленского и Трампа.

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