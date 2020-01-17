Импичмент Трампа: обвинения в адрес президента официально представили в Сенате США

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Статьи обвинений в адрес президента Дональда Трампа в рамках процедуры его импичмента официально представлены в Сенате Конгресса США. В Сенате приняли семерых уполномоченных Палаты представителей Конгресса, которые передали коллегам две статьи обвинений в адрес американского лидера.

Нижняя палата Конгресса, находящаяся под контролем Демократической партии США, приняла большинством голосов резолюцию, утвердившую обвинения республиканцу Трампу. Спикер Палаты представителей демократ Нэнси Пелоси подписала две статьи обвинения: злоупотребление властью и создание препятствий расследованию, которое проводил Конгресс. После этого семь выбранных Палатой представителей обвинителей (управляющих) во главе с председателем спецкомитета по разведке Адамом Шиффом вручили статьи обвинения лидеру республиканского большинства в верхней палате Конгресса Митчу Макконнеллу. Группе законодателей-демократов во главе с Шиффом предстоит представлять нижнюю палату в ходе начинающегося разбирательства в Сенате.

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В верхней палате Конгресса был приведен к присяге председатель Верховного суда США Джон Робертс. Именно под его председательством будет идти разбирательство. Кроме того, к присяге приведут всех членов Сената. Затем верхняя палата Конгресса уведомит Белый дом о начале процесса. Как ранее сообщил Макконнелл, первые заседания состоятся 21 января.

Как ранее сообщили американские СМИ, чтобы добиться восстановления уголовного преследования и, соответственно, получить компромат на своего главного конкурента на президентских выборах Джо Байдена, Трамп заморозил финансовую помощь Украине. Это привело к началу процедуры импичмента. Соответствующую резолюцию приняла Палата представителей Конгресса, после чего члены Демократической партии передали документ об отставке хозяина Белого дома в Сенат.

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