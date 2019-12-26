Импичмент Трампа: республиканцы считают, что переманили на свою сторону нескольких демократов

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В Республиканской партии США считают, что им удастся получить поддержку некоторых сенаторов-демократов для прекращения процедуры импичмента в отношении президента Дональда Трампа.

Об этом сообщает The Hill.

Издание уточняет, что сенаторы-республиканцы рассчитывают на голоса одного или двух демократов в Сенате при финальном голосовании по каждому из двух пунктов обвинения Трампа – о злоупотреблении властью и о препятствовании расследованию, которое проводил Конгресс в отношении действий Трампа.

"Я думаю, мы можем получить пару (голосов. — Ред.). Я не хочу домысливать на тему, кто они, очевидно, это будет слишком серьезным давлением на них. Но я в самом деле думаю, что у нас на обеих сторонах (в Республиканской и Демократической партиях. — Ред.) есть люди, которые хотят разумного, внепартийного решения проблемы", – цитирует The Hill слова сенатора Дэвида Пердью.

В свою очередь лидер республиканского большинства в Сенате Митч Макконнелл ранее заявил в интервью телеканалу Fox News, что некоторые демократы должны выступить за оправдание Трампа.

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"Для меня не было бы удивительным, если бы мы заполучили одного или двух демократов", – отмечал Макконнелл, добавив, что в отношении импичмента республиканцы занимают единую позицию, а демократы разобщены.

Ранее Палата представителей Конгресса США проголосовала за обе статьи обвинения против президента США Дональда Трампа в рамках процедуры импичмента.

За первую статью — злоупотребление властью — проголосовали 230 конгрессменов (необходимо 216 голосов). Против высказались 197 конгрессменов, один воздержался.

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Вторая статья — препятствование расследованию Конгресса — набрала 229 голосов при необходимых 216. Против высказались 198 конгрессменов, один воздержался.

Теперь пакет документов рассмотрят в верхней палате американского парламента — Сенате. Для того чтобы отправить Трампа в отставку, потребуется две трети голосов сенаторов.

Напомним, что ранее американские СМИ сообщили о давлении, которое в телефонном разговоре президент США Дональд Трамп якобы оказывал на украинского коллегу Владимира Зеленского для возобновления расследования в отношении сына кандидата в президенты от демократов Джо Байдена. И в Вашингтоне, и в Киеве это отрицали.

Из-за этого демократы запустили в Конгрессе процедуру импичмента президента США.

Дональд Трамп стал третьим президентом в истории Америки, подвергшимся импичменту. Ранее Палата представителей выносила обвинения Эндрю Джексону в 1868 году и Биллу Клинтону в 1998 году. Однако Сенат проголосовал за оправдание обоих и против их отстранения от должности. В 1974 году Ричард Никсон ушел в отставку, не дожидаясь объявления импичмента.

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