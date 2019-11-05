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Импичмент Трампа: в Белом доме сделали заявление

5 ноября, 01:58

В Белдом доме напомнили, что Украина получила обещанную военную помощь

Фото: REUTERS/Yuri Gripas

Фото: REUTERS/Yuri Gripas

Призыв президента США Дональда Трампа к украинским властям расследовать деятельность сына демократа Джо Байдена, главного конкурента Трампа на грядущих выборах, не является основанием для импичмента. Об этом заявила старшая помощница Трампа Келлиэнн Конуэй.

"Ничто здесь не может представлять собой "серьезное преступление или проступок", - заявила она.

Как отмечается, вместе с тем Конуэй сказала, что ей неизвестно, требовал ли Трамп в обмен на разблокирование военной помощи Украине, чтобы Киев расследовал деятельность Джо Байдена и его сына Хантера.

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"Давайте будем честными, – сказала она, – о чем там (в телефонном разговоре двух лидеров – ред.) не упоминалось, так это о задержке помощи. Они получили эту помощь", – подчеркнула Конуэй.

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Напомним, президент США Дональд Трамп намерен встретиться с украинским лидером Владимиром Зеленским в Белом доме.

Ранее американские СМИ сообщили, что в июле Дональд Трамп пытался надавить на президента Украины Владимира Зеленского для возобновления расследования в отношении сына экс-вице-президента США Джо Байдена. Несмотря на то что и в Киеве, и в Вашингтоне факт давления отрицали, нижняя палата Конгресса все же инициировала процедуру импичмента.

Все подробности в спецтеме Импичмент Трампу

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США импичмент Дональд Трамп

Источник: Голос Америки

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