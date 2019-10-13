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Импичмент Трампу: известно, о чем расскажет посол США при ЕС на слушаниях Конгресса

13 октября, 10:02

Гордон Сондланд даст показания на следующей неделе

/ Фото: TIME

Посол США при Евросоюзе Гордон Сондланд даст показания перед Конгрессом о том, что президент Дональд Трамп попросил его отрицать договоренность с Украиной. Об этом написал The Washington Post со ссылкой на анонимные источники.

По информации газеты, Сондланд даст показания на следующей неделе. Как говорится в ведомстве, он якобы не знал, есть ли с Украиной договоренность по поводу расследования дела Байдена в обмен на поставку оружия.

Демократы в Когрессе хотят импичмента Трампа, поскольку считают, что тот злоупотребил своей властью и влиянием США на международной арене, чтобы побороть Джо Байдена на следующих президентских выборах.

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До этого сторонники действующей администрации считали отрицание Сондланда одним из аргументов в пользу того, что договоренности между Трампом и Зеленским не существует.

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Напомним, по меньшей мере 215 демократов Палаты представителей Конгресса США поддерживают начало процесса импичмента президента Дональда Трампа.

Кроме того, мы писали, что демократы Палаты представителей Конгресса требуют от министра энергетики США Рика Перри к 18 октября предоставить документы по расследованию дела об импичменте главы Белого дома Дональда Трампа.

Все подробности в спецтеме Импичмент Трампу

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