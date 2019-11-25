Импичмент Трампу: Комитет разведки Палаты представителей готовит отчет

Законодатели все время получают новые документы, и работа по проведению расследования продолжается

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Комитет по разведке Палаты представителей Конгресса Соединенных Штатов готовит отчет по результатам, расследования проведенного в рамках импичмента президента Дональда Трампа. Вместе с тем, председатель комитета конгрессмен-демократ Адам Шифф в эфире телеканала CNN заявил, что Комитет может получить дополнительные свидетельства и провести новые слушания в рамках процедуры импичмента.

По словам конгрессмена, законодатели все время получают новые документы, и работа по проведению расследования продолжается.

"Чего мы не собираемся делать, так это ждать месяцы и месяцы, пока администрация ведет игру, направленную на истощение оппонентов, в попытке затянуть процесс. Идти таким путем мы не хотим", - подчеркнул Шифф.

Ранее сообщалось, что сенаторы Демократической партии США призвали расследовать задержку финансовой помощи Украине. Поводом для этого стали подозрения в том, что президент США Дональд Трамп пытался использовать ее в качестве рычага давления на украинские власти.

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Напомним, США восстановили всю военную помощь Украине как по линии Госдепартамента, так и по линии Пентагона.

Речь идет как минимум о 250 млн долларов по линии Пентагона, которые ранее были заморожены на время ревизии фондов. Кроме того, как сообщил помощник госсекретаря США по военно-политическим делам Кларк Купер, еще более 140 млн долларов будет ассигновано по линии внешнеполитического ведомства.

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В конце августа американская газета Politico сообщила, что президент США Дональд Трамп отдал распоряжение провести пересмотр военной помощи Украине.

Как отмечала газета, президент хотел убедиться, что эти деньги используются наилучшим образом с точки зрения интересов Соединенных Штатов. На время ревизии данные средства были заморожены. Позднее издание информировало, что Пентагон по итогам проведенного обзора пакета военной помощи Украине выступил за его сохранение.

Согласно данным Министерства обороны США, объем военной помощи, оказанной Вашингтоном Киеву с 2014 года, составил 1,5 млрд долларов.

На закрытых слушаниях в Палате представителей Конгресса США заместитель госсекретаря по политическим делам Дэвид Хейл рассказал, что распоряжение заморозить финансовую и военную помощь Украине административно-бюджетному управлению Белого дома отдал лично Дональд Трамп.

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