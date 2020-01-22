Импичмент Трампу: республиканцы помешали демократам запросить документы об Украине

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Во время судебных слушаний в Сенате США представители Республиканской партии отклонили попытку демократов обязать администрацию президента США Дональда Трампа передать документы, связанные с задержкой помощи Украине.

53 сенатора выступили против предоставления запрашиваемых документов, 47 поддержали запрос.

Участники слушаний обсуждают предложенную республиканцами резолюцию, регламентирующую проведение судебных разбирательств по импичменту в Сенате.

Демократы сделали своей первой поправкой к резолюции голосование по документам, которые, по словам лидера демократов в Сенате Чарльза Шумера, касаются контактов между Трампом, высшими должностными лицами администрации США и Украиной о задержке военной помощи.

"Никто не может утверждать, что эти документы не имеют прямого отношения. Люди должны понимать, что документы могут пролить больше света на то, почему помощь была задержана, кто это сделал", – сказал Шумер журналистам на пресс-конференции перед голосованием.

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Поправка является первой из нескольких, которые, как ожидается, демократы предложат во вторник.

Чтобы добиться каких-либо изменений в резолюции о процедуре рассмотрения импичмента, демократам необходимы голоса четырех республиканцев в Сенате. Тем временем автор резолюции, лидер сенатского большинства Митч Макконнелл заявил, что у него есть 51 голос, необходимый для принятия его правил.

Согласно резолюции, юридической команде президента США также будет дано 24 часа, разделенных на два дня, для предоставления своих аргументов.

Прения сторон начнутся в 13:00 местного времени в среду. После этого сенаторы через председателя Верховного суда США Джона Робертса смогут задать сторонам вопросы. На это им будет предоставлено 16 часов.

В проекте резолюции прописано, что необходимость вызова свидетелей будет решаться путем голосования в Сенате. Если Сенат проголосует в конце первого этапа против вызова свидетелей в суд, то, согласно резолюции Макконнелла, будет невозможно рассмотреть дополнительные ходатайства по конкретным свидетелям.

В этом случае процесс может быть завершен уже к концу следующей недели.

Как сообщали новости "Сегодня", недавно госсекретарь Майк Помпео сделал заявление по военной помощи США Украине. Он четко дал понять, что Вашингтон привержен обеспечению мира и стабильности в Украине без предварительных условий.

Ранее в США заявляли, что за последние пять лет Вашингтон выделил на повышение обороноспособности украинских войск и защиту государственных границ страны более 1,1 млрд долларов. Отметим, что одним из важнейших этапов военной помощи было предоставление Украине знаменитых противотанковых ракетных комплексов Javelin.

В конце августа американская газета Politico сообщила, что президент США Дональд Трамп отдал распоряжение провести пересмотр военной помощи Украине. Однако позже Соединенные Штаты Америки восстановили всю военную помощь Украине – как по линии Госдепартамента, так и по линии Пентагона.

Речь идет как минимум о 250 млн долларов по линии Пентагона, которые ранее были заморожены на время ревизии соответствующих фондов. Кроме того, как сообщил помощник госсекретаря США по военно-политическим делам Кларк Купер, еще более 140 млн долларов будет ассигновано по линии внешнеполитического ведомства. Читайте в материале "Сегодня", на что Украина потратит американские миллионы.

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