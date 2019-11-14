Импичмент Трампу: Тейлор в Конгрессе дал важные показания

На следующий день после разговора с Зеленским, Трамп позвонил послу в ЕС

/ Фото: REUTERS/Tom Brenner

Временный поверенный в делах США в Украине Уильям Тейлор, выступая на слушаниях в Конгрессе США, рассказал о разговоре, состоявшемся через день после телефонного разговора между президентом США Дональдом Трампом и президентом Украины Владимиром Зеленским, который состоялся 25 июля, а теперь стал центральным элементом расследование в рамках импичмента американского президента.

Во время слушаний Тейлор рассказал о том, что посол США в ЕС Гордон Сондленд общался с Трампом 26 июля и разговор касался стремление президента США, чтобы Украина расследовала действия сына бывшего вице-президента США Джо Байдена

"В прошлую пятницу мой сотрудник рассказал мне о событиях, которые произошли 26 июля, – заявил Тейлор. – Когда посол Уолкер и я находились с визитом в прифронтовой территории, этот мой сотрудник сопровождал посла Сондленда на встрече с украинским чиновником".

"После этой встречи в присутствии моего сотрудника в ресторане посол Сондленд позвонил президенту Трампу и рассказал ему о встрече в Киеве. Мой сотрудник мог слышать, что президент Трамп говорил, и как он спрашивал посла Сондленда об этом расследование. Посол Сондленд сказал президенту Трампу, что украинцы готовы продвигаться дальше", - заявил Тейлор.

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"После звонка с президентом Трампом, мой сотрудник спросил посла Сондленда о том, что думал президент Трамп об Украине. Посол Сондленд ответил, что президент Трамп больше заботится о расследовании Байдена, на которых настаивал Джулиани", - добавил чиновник.

Персональный юрист Трампа Руди Джулиани ранее заявлял, что Джозеф Байден в должности вице-президента добивался устранения украинского генерального прокурора 2015-2016 годов Виктора Шокина, чтобы не допустить расследования против Хантера Байдена, который занимал должность в украинской компании Burisma.

Отметим, американский лидер Дональд Трамп опроверг утверждения о том, что он в июле в разговоре с дипломатом интересовался готовностью властей Украины начать расследование в отношении сына бывшего вице-президента США Джозефа Байдена.

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"Я ничего об этом не знаю. В первый раз об этом слышу", – ответил Трамп.

Новости "Сегодня" писали, что в сентябре демократы в Палате представителей объявили о начале процедуры импичмента Трампа из-за давления, которое тот якобы оказывал на руководство Украины для начала расследования в отношении бывшего вице-президента США Джо Байдена.

25 сентября была опубликована стенограмма июльского разговора Трампа и Зеленского.

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В свою очередь, нижняя палата американского Конгресса одобрила резолюцию с официальной поддержкой расследования действий Трампа. Данное решение Палаты представителей является первым в рамках начатой процедуры импичмента.

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