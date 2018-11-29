Инцидент на земле: лайнер Трампа столкнулся с другим самолетом

В результате произошедшего 28 ноября инцидента в нью-йоркском аэропорту Ла-Гуардия столкнулись два самолета, включая частный лайнер Boeing-757 президента США Дональда Трампа.

Как пишет Associated Рress, инцидент случился в результате неудачного маневра другого самолета Bombardier Global Express. Паркуя его, наземные работники воздушной гавани сделали неудачный поворот и задели крыло стоявшего самолета лидера нации.

В результате случившегося никто не пострадал, а аэропорт продолжил функционировать в обычном режиме.

Сразу ни администрация аэропорта, ни Федеральное управление гражданской авиации США не подтверждало, что в инциденте фигурировал самолет Трампа, но позже в Trump Organization сказали, что это правда. О характере повреждений президентского лайнера информации нет.

Стоит отметить, что официальным воздушным транспортным средством президента США является Air Force One ("Борт номер один"), в качестве которого используются два специально оборудованных самолета Boeing 747-200B.

Напомним, что в прошлом году кортеж Дональда Трампа попал в ДТП по пути к аэропорту города Индианаполис.

Мы также писали об инциденте на борту с первой леди США – Меланией Трамп, которая была вынуждена вернуться на объединенную базу "Эндрюс" в штате Мэриленд из-за задымления в салоне самолета, которым она летела.