Инцидент с Boeing 737 на военной базе США: из самолета извлекли "черный ящик"

Бортовой самописец отправили на экспертизу в Вашингтон

Фото: AFP

Из самолета Boeing 737, который при посадке выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы военной базы США в Джексонвилле и оказался в реке, сотрудники Национального управления по безопасности на транспорте извлекли бортовой самописец. Об этом сообщил вице-председатель НУБТ Брюс Ландсберг.

"Извлеченный бортовой самописец даст нам всю необходимую информацию о состоянии двигателей, закрылков и шасси. Мы узнаем, были ли задействованы тормоза", - сказал он.

"Черный ящик" отправили на экспертизу в Вашингтон. Кроме того, Ландсберг отметил, что речевой регистратор переговоров в кабине экипажа пока находится в самолете из-того, что он расположен в хвостовой части Boeing, которая до сих пор погружена в воды реки Сент-Джонс.

"Мы будем крайне осторожны и сохраним драгоценные вещественные доказательства", - пообещал он.

Ранее мы писали о том, что американские власти начали расследование в связи с тем, что в пятницу, 3 мая, самолет Boeing 737 при посадке выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы базы Военно-морских сил Соединенных Штатов в Джексонвилле (штат Флорида) и оказался в реке.

На момент инцидента на борту самолета находились 136 пассажиров и семеро членов экипажа. По сведениям CNN, среди пассажиров были американские военные, члены их семей, а также лица, которые выполняли различные работы для Пентагона. Представители базы заявили, что никто не погиб и не получил тяжелых травм.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " Инцидент с Boeing 737 на военной базе США: из самолета извлекли "черный ящик"". Другие США смотрите в блоке "Последние новости"