Инцидент с Boeing 737 на военной базе США: подробности и фото

Самолет прибыл с американской военно-морской базы Гуантанамо, на его борту находились 136 человек







Сотрудники чрезвычайных служб доставили в больницы 21 человека из числа тех, кто находился на борту самолета Boeing 737, который в пятницу при посадке выкатился за пределы ВПП военной базы в Джексонвилле (штат Флорида) и оказался в реке. Об этом сообщил телеканал CNN.

Угрозы жизни госпитализированных нет. Самолет прибыл с американской военно-морской базы Гуантанамо (Куба). На его борту находились 136 человек. По сведениям CNN, в их числе американские военные, члены их семей, а также лица, которые выполняли различные работы для Пентагона.

По данным телеканала CBS, воздушное судно принадлежит компании Miami Air, которая осуществляет чартерные рейсы.

Представители местных властей заявили, что погибших нет. Самолет находится в реке на участке, где глубина небольшая.

Ранее сообщалось, что автомобиль технических служб врезался в стоящий на парковке пассажирский Boeing в московском аэропорту "Шереметьево", пострадал один человек. В результате инцидента оба транспортных средства получили серьезные повреждения.

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