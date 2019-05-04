Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
26,56
29,78
УКР
Главная Больше  Мировые новости Больше  США

Инцидент с Boeing 737 на военной базе США: подробности и фото

4 мая, 07:42

Самолет прибыл с американской военно-морской базы Гуантанамо, на его борту находились 136 человек

Сотрудники чрезвычайных служб доставили в больницы 21 человека из числа тех, кто находился на борту самолета Boeing 737, который в пятницу при посадке выкатился за пределы ВПП военной базы в Джексонвилле (штат Флорида) и оказался в реке. Об этом сообщил телеканал CNN.

Угрозы жизни госпитализированных нет. Самолет прибыл с американской военно-морской базы Гуантанамо (Куба). На его борту находились 136 человек. По сведениям CNN, в их числе американские военные, члены их семей, а также лица, которые выполняли различные работы для Пентагона.

По данным телеканала CBS, воздушное судно принадлежит компании Miami Air, которая осуществляет чартерные рейсы.

Представители местных властей заявили, что погибших нет. Самолет находится в реке на участке, где глубина небольшая.

Ранее сообщалось, что автомобиль технических служб врезался в стоящий на парковке пассажирский Boeing в московском аэропорту "Шереметьево", пострадал один человек. В результате инцидента оба транспортных средства получили серьезные повреждения.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег США, самолет, Boeing

Вы сейчас просматриваете новость " Инцидент с Boeing 737 на военной базе США: подробности и фото". Другие США смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

ТАСС

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В США Boeing 737 выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и упал в реку

Сегодня, 06:56

Все пассажиры и члены экипажа остались в живых

Девять стран обсудили сертификацию системы управления полетом Boeing 737 Max

Сегодня, 04:12

Заседание проходило под председательством экс-главы американского национального совета по безопасности на транспорте Кристофера Харта

Полторак: Украина выходит на новый этап модернизации самолетов для ВСУ

Вчера, 15:42

Полторак побывал на Львовском государственном авиационно-ремонтном заводе

Грузовик протаранил пассажирский Boeing в аэропорту "Шереметьево"

2 мая, 21:47

И автомобиль, и самолет получили серьезные повреждения

Продукт, который резко увеличивает риск рака

Чем отличаются макароны из твердых сортов пшеницы от обычных?

Разоблачение Пеле. Фальшивый Король футбола?

В России ужаснулись тому, сколько украинцы тратят на еду

Как в Донецке встретили новость о паспортах России

Ученые нашли доказательства того, что Вселенная — это голограмма

Как правильно выражать свое недовольство: 4 главных правила

Лазарев сдал кровь на национальность перед Евровидением

Россия испытывает на Донбассе систему орбитального подавления

Оксана Мороз — о виртуальных кладбищах и вымирании Facebook

Самые красивые жены и любовницы мировых диктаторов

Настоящие имена отечественных звезд шоу-бизнеса

Обновленные платежки и "доступ в квартиру": новый закон о ЖКУ введен в действие

Вчера, 07:51

С мая плату за жилищно-коммунальные услуги будут начислять по-новому, а с июня разрешат отказываться от ненужных услуг

Цены на бензин в мае: чего ждать автовладельцам

Вчера, 07:38

Заправить полный бак бензином А-95+ дороже на 55 грн, чем месяц назад

Украинцам грозят вулканы: из Антарктиды вернулась 23-я научная экспедиция

2 мая, 07:18

Полярники рассказали о стремительно тающих ледниках и женщинах в экспедиции

Игорь Кононенко: "Работаем над ошибками и перезагрузкой партии"

2 мая, 07:00

Подводим итоги избирательной кампании Петра Порошенко с одним из его ключевых соратников. Первый зампред фракции БПП — об ошибках, главных достижениях и политическом будущем президента Украины

Когда закончится война на Донбассе: неожиданный прогноз астролога

Украинцам кардинально пересчитали пенсии: какую прибавку получат

Криминальные авторитеты объединились против коронации нового вора