Информатор не имел доступа к подробностям беседы Трампа с Зеленским – СМИ

Обычно во время телефонных разговоров Трампа рядом с ним находятся несколько человек из его администрации

/ Фото: AFP

Информатор, сообщивший о беседе президента США Дональда Трампа с украинским лидером Владимиром Зеленским, не имел прямого доступа к их телефонному разговору. Об этом сообщил телеканал Fox News Channel.

Телеканал подчеркивает, что обычно во время телефонных разговоров Трампа рядом с ним находятся несколько человек из его администрации, однако информатор не входил в их число. При этом источники телеканала затрудняются сказать, каким образом информатор мог ознакомиться с деталями беседы.

Напомним, что ранее американские СМИ заявили о давлении, которое президент США Дональд Трамп якобы оказывал на Украину для расследования в отношении сына кандидата в президенты от демократов Джо Байдена.

Сам президент США опроверг абсолютно все обвинения в давлении на Зеленского, назвав это "фейковыми новостями".

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Напомним, что демократы в трех комитетах Палаты представителей Конгресса уже начали расследование в связи с беседой президентов США и Украины. Они предполагают, что Трамп, а также Джулиани и другие лица из окружения американского лидера пытаются побудить Украину косвенно помочь главе вашингтонской администрации переизбраться на второй срок в 2020 году.

Ранее Трамп, комментируя свой разговор с Зеленским, заявил, что говорить о коррупции очень важно.

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"Мы хотим честности от той страны, с которой мы имеем дело. Я считаю, что с новым президентом вы увидите гораздо больше честности. Это то, чего мы ожидаем. Мы поддерживаем эту страну, мы хотим, чтобы она была честная", - сказал Трамп журналистам, комментируя июльский разговор по телефону с лидером Украины. Он подчеркнул, что "очень важно говорить о коррупции".

"Если мы не говорим о коррупции, почему мы будем давать деньги стране, в которой есть коррупция", - отметил президент США.

Также сообщалось, что первая личная встреча президентов Украины и США назначена на 25 сентября.

Добавим, что Байден сейчас является наиболее вероятным конкурентом Трампа на предстоящих выборах. Он имеет наивысшие шансы на выдвижение кандидатом в президенты США от Демократической партии.

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