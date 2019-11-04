Информатор по делу импичмента ответит в Конгрессе: как отреагировал Трамп

Президент требует, чтобы "сдавший" его разведчик лично выступил в Палате представителей США

/ Фото: AFP

Американский президент Дональд Трамп не согласен, чтобы написавший на него жалобу сотрудник разведки, который обвинил его в давлении на украинского коллегу Владимира Зеленского, давал письменные показания перед Конгрессом.

Ранее команда адвокатов информатора передала соответствующее предложение республиканцу в комитете по разведке Палаты представителей США Девину Нуньесу.

"Информатор дал ложную информацию и вступил в сговор с коррумпированным политиком Шиффом (главой спецкомитета по разведке Палаты представителей Адамом Шиффом – ред.). Он должен дать показания. Письменные ответы не принимаются!" - написал 4 ноября на своей странице Трамп.

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Кроме того, президент США напомнил о том, что в рамках расследования его импичмента фигурировал и второй информатор, который "исчез" после публикации стенограммы июльского телефонного разговора Трампа с Зеленским. На этом фоне хозяин Белого дома в очередной раз усомнился в существовании второго информатора.

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Напомним, в сентябре демократы в Палате представителей объявили о начале процедуры импичмента Дональда Трампа из-за давления, которое тот якобы оказывал на руководство Украины для начала расследования в отношении бывшего вице-президента США Джо Байдена.

А несколько дней назад нижняя палата американского Конгресса одобрила резолюцию с официальной поддержкой расследования действий Трампа. Данное решение Палаты представителей является первым в рамках начатой процедуры импичмента.

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