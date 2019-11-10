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Информатор разговора Трампа и Зеленского не выступит на слушаниях

10 ноября, 10:49

Против присутствия информатора выступил председатель спецкомитета по разведке Адам Шифф

Конгресс США

Конгресс США / Фото: AFP

Председатель спецкомитета по разведке Палаты представителей Конгресса США Адам Шифф выступил против участия в слушаниях по вопросу об импичменте президента Дональда Трампа сотрудника спецслужб, подавшего на него жалобу относительно телефонного разговора Трампа с украинским коллегой Владимиром Зеленским. Об этом говорится в письме законодателя, опубликованного CNN.

Речь идет о сотруднике разведывательных служб CША, его имя не разглашается. Пригласить данного сотрудника на слушания ранее предложил старший республиканец в спецкомитете по разведке Палаты представителей Девин Нуньес.

Шифф заявил, что считает выступление указанного сотрудника "излишним и нецелесообразным", поскольку ранее он уже предоставил всю имеющуюся у него информацию.

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"В свете угроз со стороны президента выступление перед нами данного лица лишь подвергнет его серьезному риску", — заявляет в своем письме Шифф.

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Нуньес также предлагал пригласить в Конгресс Хантера Байдена, который является сыном бывшего вице-президента США Джозефа Байдена, и ряд других лиц. В опубликованных Си-эн-эн выдержках из письма Шиффа не говорится о том, согласен ли он на это. Нуньес в субботу вечером сообщил в интервью телеканалу "Фокс ньюс", что пока не получил положительный ответ от Шиффа.

Ранее мы писали, что сын президента США назвал имя информатора. Им оказался агент ЦРУ, у которого были тесные контакты с окружением экс-президента США Барака Обамы.

Как известно, в сентябре США и Украина оказались в центре внимания СМИ после того, Трампа обвинили в давлении на своего украинского коллегу Владимира Зеленского с целью возобновления расследования действий сына Байдена в обмен на оказание Киеву финансовой и военной помощи. На этом фоне Палата представителей объявила о запуске процедуры импичмента в отношении Трампа.

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