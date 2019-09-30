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Информатор разговора Зеленского и Трампа находится под федеральной защитой

30 сентября, 08:06

Члены Комитета заслушают автора жалобы на давление Дональда Трампа

/ Фото: REUTERS/Jonathan Ernst

Члены Комитета договорились заслушать обличителя, чья жалоба стала основанием для расследования по делу импичмента президента Дональда Трампа из-за его разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом заявил председатель Комитета Палаты Представителей по разведке конгрессмен-демократ Адам Шифф, сообщает ABC News.

"Как Директор Макгваер (и.о. директора Национальной разведки США, — ред.) пообещал во время слушаний, обличителю будут разрешено прийти сюда, и прийти без оговорок со стороны Министерства юстиции или Белого дома, о чем он/она может говорить, а о что нет. Мы получим неотфильтрованные информацию от этого обличителя", — сказал Шифф на канале.

"Мы принимаем все возможные меры предосторожности, чтобы заслушать эти показания таким образом, чтобы защитить личность обличителя... Учитывая угрозы, с которыми выступает президент ... можете представить, какие тревоги по поводу безопасности возникают в этом случае", — добавил он.

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Кроме этого, известно, что информатор в настоящее время находится под федеральной защитой. В письме адвоката осведомителя Эндрю Бакая указывается, что офис директора Национальной разведки активировал "соответствующие ресурсы" для его защиты, поскольку сотрудник разведки опасается за свою безопасность после угроз в свой адрес.

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Фото: REUTERS/Jonathan Ernst

Напомним, мы писали, что президент США Дональд Трамп хочет встетиться с человеком, который подал жалобу о давлении на президента Украины Владимира Зеленского.

Более подробно о причинах и возможных последствиях скандала вы можете узнать в материале "Уотергейт" по-украински: как Зеленский чуть не довел Трампа до импичмента " на нашем сайте.

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