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"Интенсивность вспышки растет": США могут стать новым эпицентром пандемии COVID-19

25 марта, 08:22

Тина Наринецкая

В Штатах вирусом заразились уже более 42 тысяч человек

США могут стать новым эпицентром пандемии коронавирусной инфекции COVID-19, так как вирус очень быстро распространяется по стране. Об этом рассказала пресс-секретарь ВОЗ Маргарет Харрис, сообщает Reuters.

"Сейчас мы наблюдаем очень большое ускорение относительно случаев в США, поэтому у них есть такой потенциал. Мы пока не можем сказать, что это так, но они имеют такой потенциал. У них очень крупная вспышка и вспышка, интенсивность которой растет", – сообщила Харрис.

Отметим, что COVID-19 в Штатах заразились уже более 42 тысяч человек. Также в ВОЗ отметили, что в Италии смертность от коронавируса в последнее время начала замедляться, но пока "очень, очень рано" говорить о переломном моменте.

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"Там есть проблеск надежды. В последние два дня мы наблюдали все меньше новых случаев и смертей в Италии", – добавила Харрис.

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Ранее мы писали, что в США благодаря коронавирусу появилась пикантная доставка еды. Стриптизерши из американского города Портленд из-за карантина остались без работы и теперь развозят еду.

А в Нью-Йоркк мэрраспорядился освободить 300 заключенных на фоне угрозы распространения нового коронавируса.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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США ВОЗ эпицентр вспышка коронавирус риск пандемия

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