Иран хочет встретиться – Трамп

/ Фото: AFP

Президент США Дональд Трамп заявил, что представители Ирана хотят встретиться с американской стороной.

"Я могу вам сказать, что Иран хочет встретиться", — заявил американский лидер.

На прошлой неделе американский президент допустил возможность проведения встречи с иранским лидером Хасаном Роухани на полях общеполитических дебатов Генассамблеи ООН в конце сентября. Во вторник министр финансов США Стивен Мнучин заявил, что Трамп готов встретиться с руководством Ирана без предварительных условий, но придерживается линии на оказание максимального давления на Тегеран.

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Между тем ранее Трамп несколько раз сигнализировал о готовности встретиться с Роухани в Нью-Йорке. Должностные лица правительства США заверяли, что Трамп не выдвигает никаких предварительных условий проведения таких переговоров.

Кроме того, Трамп в очередной раз заявил, что США не стремятся к смене режима в Тегеране. "Мы не стремимся к смене режима. Мы надеемся на заключение сделки. Но если нам не удастся заключить сделку, то это тоже нормально", — подчеркнул президент.

Вместе с тем он выразил уверенность, что Ирану придется пойти на подписание нового соглашения с США с целью преодоления кризиса вокруг ядерных разработок Тегерана из-за серьезных экономических проблем, порожденных американскими санкциями. "Считаю, что им придется пойти на сделку, они никогда [ранее] не находились в таком положении", — заявил Трамп. По его словам, Иран в настоящее время сталкивается с "огромными финансовыми сложностями, и санкции становятся все жестче".

Напомним, недавно Иран заявил, что вернется к полному соблюдению СВПД по своей ядерной программе при условии получения кредита в размере 15 млрд долларов.

Кроме этого, президент Ирана Хасан Рухани дал Европейскому союзу еще два месяца, чтобы выполнить требования Тегерана для спасения ядерного соглашения.

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